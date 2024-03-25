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25 марта, 2024
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NVIDIA представила нейросеть LATTE3D для преобразования текста в 3D-модель

NVIDIA LATTE3D

Компания NVIDIA представила новую генеративную ИИ-модель LATTE3D. Разработчики называет свою технологию «скоростным виртуальным 3D-принтером». LATTE3D способна создавать трехмерные объекты по текстовому описанию менее чем за секунду.

Нейросеть может мгновенно обрабатывать 3D-модели в популярном формате, который используется для стандартных приложений рендеринга и применим в разработке видеоигр, рекламы и дизайн-проектов, требующих виртуальной среды, включая VR и AR.

Технология преобразования текста в 3D не является новой, но преимуществом ИИ-модели NVIDIA над другими проектами стала очень высокая скорость генерации. В сравнительных тестах другим ИИ-моделям для создания выходных данных требуется от 20 секунд до более чем 30 минут, в то время как LATTE3D производит сопоставимый и часто более качественный рендеринг всего за 400 миллисекунд. Как и в случае с 3D-печатью, качество результатов LATTE3D и других ИИ-моделей улучшается по мере увеличения времени.

Пока что разработчики обучили LATTE3D генерировать только простые модели предметов и животных, но при наличии подходящих наборов данных это можно расширить и на другие категории. Модель была обучена с использованием графических процессоров NVIDIA A100 Tensor Core, а ее демоверсия работает на сборке с видеокартой RTX A6000.

NVIDIA LATTE3D еще находится в стадии разработки. О сроках выпуска общедоступной версии сервиса информации пока нет. В планах проекта входит расширение возможностей преобразования текста в 4D или создание 3D-анимации.

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