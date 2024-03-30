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31 марта, 2024
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Huawei более чем вдвое нарастила чистую прибыль по итогам 2023 финансового года

Huawei Technologies

Компанию Huawei Technologies опубликовала отчет по итогам 2023 финансового года. Несмотря на американские санкции, компания более чем вдвое нарастила чистую прибыль. Кроме того, в прошлом году выручка во всех сегментах бизнеса выросла.

По итогам 2023 года чистая прибыль составила $12 млрд — это самый высокий показатель за последние пять лет. Выручка выросла на 9,63% и составила $97 млрд.

Инфраструктурный и телекоммуникационный бизнес, охватывающий и серверный сегмент рынка, принес Huawei больше всего выручки — $50,1 млрд. в годовом сравнении и прибавил на 2,3%. Подразделение бытовой электроники показало рост на 17,3%, выручка составила $34,8 млрд.

На облачном направлении выручка по итогам прошлого года выросла на 22% до $7,6 млрд. На энергетическом направлении бизнеса выручка компании по итогам прошлого года выросла на 3,5% до $7,3 млрд. Автомобильный сегмент принес компании $650 млн. выручки, рост почти в два с половиной раза относительно итогов прошлого года.

Расходы на исследования и разработки прошлом году были увеличены до рекордных $22, 8 млрд. Также на отчетной конференции Huawei сообщила, что ее операционная система HarmonyOS теперь установлена на более чем 800 млн. устройств по сравнению с примерно 330 млн. за тот же период в прошлом году.

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