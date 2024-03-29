Amazon планирует потратить $148 млрд. на расширение дата-центров

Компания Amazon планирует в ближайшие 15 лет потратить $148 млрд. на расширение дата-центров. Это позволит ей справиться с ожидаемым ростом спроса на приложения ИИ и другие цифровые сервисы, пишет агентство Bloomberg.

В 2023 году темпы роста выручки AWS упали до рекордно низкого уровня, так как клиенты стремились сократить расходы и откладывали реализацию проектов модернизации. В этом году их расходы снова начинают расти, вследствие чего Amazon готовит на будущее землю под расширение ЦОД и договаривается о поставках электроэнергии.

Amazon планирует расширить существующие ЦОД в Северной Вирджинии и Орегоне, а также развиваться в новых регионах, в том числе в Миссисипи, Саудовской Аравии и Малайзии. Развивая свои собственные ИИ-инструменты и сотрудничая с другими компаниями для обеспечения поддержки ИИ-сервисов на своих серверах, Amazon рассчитывает заработать десятки миллиардов долларов.