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29 марта, 2024
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Amazon планирует потратить $148 млрд. на расширение дата-центров

Amazon

Компания Amazon планирует в ближайшие 15 лет потратить $148 млрд. на расширение дата-центров. Это позволит ей справиться с ожидаемым ростом спроса на приложения ИИ и другие цифровые сервисы, пишет агентство Bloomberg.

В 2023 году темпы роста выручки AWS упали до рекордно низкого уровня, так как клиенты стремились сократить расходы и откладывали реализацию проектов модернизации. В этом году их расходы снова начинают расти, вследствие чего Amazon готовит на будущее землю под расширение ЦОД и договаривается о поставках электроэнергии.

Amazon планирует расширить существующие ЦОД в Северной Вирджинии и Орегоне, а также развиваться в новых регионах, в том числе в Миссисипи, Саудовской Аравии и Малайзии. Развивая свои собственные ИИ-инструменты и сотрудничая с другими компаниями для обеспечения поддержки ИИ-сервисов на своих серверах, Amazon рассчитывает заработать десятки миллиардов долларов.

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