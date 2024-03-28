Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптобиржи FTX, приговорен к 25 годам тюрьмы

Основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) был приговорен к 25 годам тюремного заключения федеральным судьей Льюисом Капланом в Нью-Йорке.

Прежде чем огласить приговор, судья назвал заявления защиты о планах вернуть пострадавшим деньги «спекулятивными». Он также заявил, что Бэнкман-Фрид препятствовал правосудию, давал ложные показания и пытался подкупить свидетеля.

«Он знал, что совершил преступление. Он знал, что он — преступник. Он сожалеет о том, что просчитался, когда сделал ставку на то, что это сойдет ему с рук. Но он не собирается ни в чем признаваться, и это его право», — заявил Каплан перед тем, как вынести приговор.

Сэм Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. Согласно обвинению, Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX для финансирования рискованных инвестиций и сокрытия финансовых проблем биржи. По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли $8 млрд., инвесторы $1,7 млрд., кредиторы $1,3 млрд.