Видео азербайджанских театров в TikTok посмотрели более 380.000 раз

В честь всемирного дня театра ведущая платформа коротких видеороликов TikTok рассказывает об азербайджанских театрах, которые уже завели аккаунты в TikTok и создают культурный и познавательный контент для проекта #TikTokdanÖyrən. В проекте приняли участие 14 театров со всей страны.

Каждый день более 1 миллиарда пользователей приходят в TikTok, чтобы расширить свой кругозор, узнать об интересных идеях, научиться чему-то новому и открыть для себя мир вокруг. Согласно глобальному ежегодному исследованию «What’s Next 2024 Trend Report», 67% пользователей TikTok утверждают, что благодаря платформе узнают о разных людях и культурах.

TikTok стал местом огромных возможностей для авторов познавательного контента, а также образовательных и культурных организаций. С целью стимулировать создание познавательного контента в Азербайджане TikTok запустил инициативу #TikTokdanÖyrən при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Еще до окончания проекта виден значительный интерес пользователей к образовательному контенту: так, всего за месяц пользователи в Азербайджане создали более 9 тысяч познавательных видеороликов.

К проекту активно подключились и различные культурные организации, а самыми активными из них стали театры. В проекте принимает участие уже 14 театров Азербайджана. Вот некоторые из тех, кто создает яркий и интересный контент в TikTok:

Государственный театр юного зрителя @gnc.tamaalar.teat в своем аккаунте показывает, как проходят репетиции актеров, приоткрывает зрителям собственное закулисье, демонстирует установку декораций, процесс нанесения грима, искренние реакции зрителей, яркие сцены из спектаклей, проработку и выбор костюмов — и многое другое.

Государственный Академический Русский Драматический театр @rusdrama.az рассказывает пользователям, как создаются спектакли, показывает отрывки из спектаклей и эмоции зрительного зала, рассказывает индивидуальные профессиональные истории своих актеров, поздравляет зрителей с праздниками и показывает, чем занимаются актеры в свободное от репетиций время.

В аккаунте Государственного академического музыкального театра @akademik.musiqili актеры из первых уст делятся, как устроена их работа. В нем можно также посмотреть отрывки из спектаклей и оценить, какой из них вам как зрителю придется больше по душе.

Ну и, конечно, стоит обратить внимание на аккаунт Азербайджанского государственного академического театр оперы и балета, в котором можно узнать все о подготовке к выступлениям ваших любимых актеров, посмотреть на атмосферу зрительного зала и даже послушать отрывки оперных произведений необычайной красоты.

Несмотря на то, что многие из театров Азербайджана только недавно начали осваивать TikTok, они уже делают значительные успехи в том, чтобы заинтересовать аудиторию и экспериментировать с креативными видеоформатами: видеоролики в их аккаунтах суммарно набрали уже почти 400 тысяч просмотров.

Напомним, что в рамках инициативы #TikTokdanÖyrən пользователям предлагается делиться по хештегу проекта познавательными видеороликами на самые разные темы. Пользователи могут принять участие в конкурсе на лучшие видеоролики в трех номинациях. Победители получат ценные призы от TikTok — смартфоны IPhone, которые позволят им создавать еще более качественный контент для TikTok. Для участия в конкурсе пользователям нужно записать познавательное видеоролики от 30 секунд в соответствии с тематикой конкурса и выложить их в свой аккаунт по хештегу #TikTokdanÖyrən в период с 21 февраля по 21 апреля 2024 года. Победители будут объявлены на странице проекта в TikTok до 30 апреля.