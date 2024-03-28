В Узбекистане появился первый стартап-«единорог», сообщает ресурс Techcrunch. Речь идет об Uzum, который занимается онлайн-коммерцией, финансами и доставкой продуктов. Компания смогла привлечь солидные объемы финансирования в размере $114 млн., став первым «единорогом» в стране с оценкой в $1,16 млрд.

Компания-единорог, также юникорн – это компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд. Термин применяется с начала 2010-х годов.

По мнению экспертов, Узбекистан является подходящей страной для запуска стартапов: почти две трети ее населения составляют граждане в возрасте до 30 лет. Что касается использования интернета и мобильных устройств, то ими пользуются более 75% проживающих на территории Узбекистана людей.

Основатель и гендиректор Uzum Джасур Джумаев считает, что для узбеков достаточно привычно совершать онлайн-покупки через социальные сети, при этом в стране до недавнего времени не было крупных компаний, предлагающих комплексную логистику и доставку. Кроме того, он отмечает, что на местном рынке наблюдается дефицит предложений в области электронной коммерции.

Торговая площадка Uzum была запущена в конце 2022 года, а в начале 2024 года ей пользуются уже более 8 млн. человек. Продавцов на маркетплейсе – около 9000, а уникальных наименований товаров – порядка 600 000. Uzum также занимается доставкой еды, кроме того, у компании имеется собственный банк.