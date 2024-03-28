spot_img
28 марта, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныSamsung Galaxy M55 - первый смартфон компании с селфи-камерой 50 Мп

Samsung Galaxy M55 — первый смартфон компании с селфи-камерой 50 Мп

Samsung Galaxy M55

Компания Samsung представила в Бразилии смартфон среднего уровня Galaxy M55. Аппарат по своему дизайну не отличается от A55, но имеет совершенно другие технические характеристики.

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M55 оснащен экраном Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Hz. Максимальная яркость составляет 1000 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 256 Gb. Главная особенность устройства – это фронтальная камера разрешением 50 Мп. Ранее компания выпускала смартфоны с селфи-камерой 32 Мп.

Что касается основной камеры, то она тройная: 50 Мп (f/1.8, 1/1.56″, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль, f/2.2, 123˚) и 2 Мп (f/2.4, макро). За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, чип NFC, порт USB-C, два стереодинамика и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон получил Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Габариты составляют 163.9 x 76.5 x 7.8, вес – 180 гр.

В Бразилии, где состоялась премьера Samsung Galaxy M55, смартфон оценен в эквивалент $540. Доступные цвета корпуса — светло-зеленый и темно-синий. Ожидается, что в ближайшие недели аппарат будет выпущен и на других рынках.

Предыдущая статья
Видео азербайджанских театров в TikTok посмотрели более 380.000 раз
Следующая статья
MSI представил четыре моноблока серии Modern на базе Intel Raptor Lake Refresh
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,055ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»