Samsung Galaxy M55 — первый смартфон компании с селфи-камерой 50 Мп

Компания Samsung представила в Бразилии смартфон среднего уровня Galaxy M55. Аппарат по своему дизайну не отличается от A55, но имеет совершенно другие технические характеристики.

Samsung Galaxy M55 оснащен экраном Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Hz. Максимальная яркость составляет 1000 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 256 Gb. Главная особенность устройства – это фронтальная камера разрешением 50 Мп. Ранее компания выпускала смартфоны с селфи-камерой 32 Мп.

Что касается основной камеры, то она тройная: 50 Мп (f/1.8, 1/1.56″, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль, f/2.2, 123˚) и 2 Мп (f/2.4, макро). За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, чип NFC, порт USB-C, два стереодинамика и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфон получил Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Габариты составляют 163.9 x 76.5 x 7.8, вес – 180 гр.

В Бразилии, где состоялась премьера Samsung Galaxy M55, смартфон оценен в эквивалент $540. Доступные цвета корпуса — светло-зеленый и темно-синий. Ожидается, что в ближайшие недели аппарат будет выпущен и на других рынках.