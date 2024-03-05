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6 марта, 2024
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В Telegram появились новые функции для бизнес-профилей

Telegram

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила обновление 10.9, которое включает новые функции для бизнес-профилей. Все нововведения доступны для пользователей, оформивших подписку Telegram Premium.

Новые функции позволят упростить взаимодействие предпринимателей со своими клиентами:

  • Приветствия: приветственные сообщения, которые будут автоматически отправляться новым клиентам;
  • «Нет на месте»: автоматические ответы клиентам в отсутствие владельца. Можно задать конкретное время, в которое будет отправляться этот статус, отправлять всегда или только когда владелец не в сети;
  • Быстрые ответы: шаблоны сообщений для быстрого ответа клиентам. Поддерживаются медиафайлы и форматирование текста. Такими шаблонами можно воспользоваться только в личных чатах;
  • Местоположение: адрес, геопозиция и часы работы в описании профиля;
  • Теги для папок: можно включить отображение названий папок рядом с каждым чатом в списке.

Нововведения уже доступны пользователям гаджетов на Android и iOS. Функции для бизнеса входят в подписку Telegram Premium, но в настройках приложения уточняется, что это временно.

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