В Telegram появились новые функции для бизнес-профилей

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила обновление 10.9, которое включает новые функции для бизнес-профилей. Все нововведения доступны для пользователей, оформивших подписку Telegram Premium.
Новые функции позволят упростить взаимодействие предпринимателей со своими клиентами:
- Приветствия: приветственные сообщения, которые будут автоматически отправляться новым клиентам;
- «Нет на месте»: автоматические ответы клиентам в отсутствие владельца. Можно задать конкретное время, в которое будет отправляться этот статус, отправлять всегда или только когда владелец не в сети;
- Быстрые ответы: шаблоны сообщений для быстрого ответа клиентам. Поддерживаются медиафайлы и форматирование текста. Такими шаблонами можно воспользоваться только в личных чатах;
- Местоположение: адрес, геопозиция и часы работы в описании профиля;
- Теги для папок: можно включить отображение названий папок рядом с каждым чатом в списке.
Нововведения уже доступны пользователям гаджетов на Android и iOS. Функции для бизнеса входят в подписку Telegram Premium, но в настройках приложения уточняется, что это временно.