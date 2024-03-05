В Telegram появились новые функции для бизнес-профилей

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила обновление 10.9, которое включает новые функции для бизнес-профилей. Все нововведения доступны для пользователей, оформивших подписку Telegram Premium.

Новые функции позволят упростить взаимодействие предпринимателей со своими клиентами:

Приветствия: приветственные сообщения, которые будут автоматически отправляться новым клиентам;

«Нет на месте»: автоматические ответы клиентам в отсутствие владельца. Можно задать конкретное время, в которое будет отправляться этот статус, отправлять всегда или только когда владелец не в сети;

Быстрые ответы: шаблоны сообщений для быстрого ответа клиентам. Поддерживаются медиафайлы и форматирование текста. Такими шаблонами можно воспользоваться только в личных чатах;

Местоположение: адрес, геопозиция и часы работы в описании профиля;

Теги для папок: можно включить отображение названий папок рядом с каждым чатом в списке.

Нововведения уже доступны пользователям гаджетов на Android и iOS. Функции для бизнеса входят в подписку Telegram Premium, но в настройках приложения уточняется, что это временно.