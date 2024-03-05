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6 марта, 2024
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Lenovo запускает программу «Сертифицированные восстановленные продукты»

Lenovo

Компания Lenovo объявила о запуске новой программы под названием «Сертифицированные восстановленные продукты». Программа будет сосредоточена на продаже отремонтированных компьютеров и другого оборудования. Этим решением Lenovo планирует привлечь новых пользователей и одновременно решить проблему электронных отходов.

Несмотря на то, что это глобальный и комплексный проект, он не будет запущен повсеместно сразу. Пилотными регионами проекта станут Дания, Франция, Германия, Великобритания и Гонконг. Детальные подробности новой программы пока неизвестны.

Многие компании регулярно модернизируют свои офисные компьютеры, в результате чего использованная техника либо выбрасывается каждый год, либо попадает в руки продавцов, которые продают их с завышенным ценником. Lenovo может собирать эти компьютеры и другое аппаратное оборудование, выполнять их техническое обслуживание и предлагать потребителям по доступным ценам. Таким образом, можно не только сократить электронные отходы, но и потребители смогут получить доступ к доступным и проверенным продуктам.

Подчеркивается, что устройства, продаваемые компанией через новый магазин, будут подвергаться комплексной очистке данных, а также будет проведено тщательное обслуживание.

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