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27 марта, 2024
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Представлен 75-дюймовый Mini-LED телевизор TCL Thunderbird Crane 6 Pro за $690

TCL Thunderbird Crane 6 Pro

Компания TCL расширила линейку телевизоров Thunderbird Crane 6 Pro новой моделью с диагональю 75 дюймов. Панель устройства изготовлена по технологии VA и оснащена подсветкой Mini-LED c 640 зонами локального затемнения. Экран поддерживает разрешение 3840×2160 пикселей, частоту обновления 144 Hz (240 Hz в игровом режиме), пиковую яркость 1300 нит и обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка технологий HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced. Производитель делает акцент, что телевизор не показывает никакой рекламы при включении.

В основе модели лежит процессор MT9653 (Pentonic 700) с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, встроенной — 64 Gb. За звук отвечает 50-ваттная акустическая система 2.1 с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos и DTS: X. Набор портов содержит HDMI 2.1 с VRR и ALLM. Беспроводные коммуникации осуществляются с помощью модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цена TCL Thunderbird Crane 6 Pro в Китае составляет $690.

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