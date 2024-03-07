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7 марта, 2024
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S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy вышла на Xbox и PlayStation

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy

Во время мероприятия Xbox Partner Preview был анонсирован сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy. Его цена составила $40. Сборник включает в себя все три игры: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, каждую часть можно купить по отдельности по цене $20.

После презентации Microsoft разработчики S.T.A.L.K.E.R. объявили, что сборник также выйдет на PlayStation. Страницы бандла уже появились в Xbox Store и PS Store.

«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo. Все это открывает прекрасную возможность для геймеров Xbox, чтобы получить базовые знания о вселенной S.T.A.L.K.E.R. в преддверии запуска игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая выйдет в Game Pass 5 сентября 2024 года», — заявил Microsoft во время презентации.

В играх из серии S.T.A.L.K.E.R. для PlayStation и Xbox разработчики улучшили интерфейс для удобства прохождения на консолях. В будущем в них появится поддержка модов через платформу Mod.io.

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