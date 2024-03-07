QNAP выпускает дисковый массив TL-R2400PES-RP с интерфейсом PCIe, поддержкой дисков SATA и расширением в петабайтном масштабе

Компания QNAP Systems представила новый дисковый массив (JBOD) для хранения данных TL-R2400PES-RP с интерфейсом PCIe Gen 3 x8, обеспечивающий скорость передачи данных до 64 Gb/s.

После выпуска моделей серии дисковых массивов TL-Rx00PES-RP PCIe с 12 и 16 отсеками компания QNAP расширила линейку серии моделью TL-R2400PES-RP для монтажа в стойку высотой 4U с 24 отсеками. Пользователи могут расширить существующие тома хранения NAS до петабайтного класса, подключив несколько дисковых массивов серии TL-Rx00PES-RP без необходимости перестройки RAID на главном NAS. В серии TL-Rx00PES-RP используются диски SATA, что позволяет предприятиям выбирать из широкого спектра корпоративных жестких дисков. Эта серия идеально подходит для компаний, которым требуется архивировать/резервировать приложения виртуализации, записи камер видеонаблюдения, мультимедиа и прочие большие данные.

Включение/выключение питания серии TL-Rx00PES-RP связано с хостом NAS, что помогает сократить задачи по управлению оборудованием для IT-персонала. Карты расширения хранилища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) или QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4) необходимы для масштабирования NAS с помощью корпусов расширения серии TL-Rx00PES-RP.

Основные характеристики серии TL-Rx00PES-RP:

Цена JBOD TL-R2400PES-RP без дисков и 5-летней гарантией в MSRP в Азербайджане составит 6,299 AZN. Цены дисковых массивов с дисками Seagate или WD выглядят следующим образом: