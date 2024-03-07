Remedy снизила минимальные системные требования Alan Wake 2

Компания Remedy выпустила патч под номером 1.0.16.1 для ПК-версии Alan Wake 2, с которым игра стала менее требовательной к ресурсам компьютера. Разработчик опубликовал таблицу с обновленными спецификациями.

После выхода патча Alan Wake 2 стала поддерживать видеокарты от GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5600 XT. На ПК с такими ускорителями получится поиграть в разрешении 1080p, с минимальными настройками графики и в 30 fps.

На релизе Alan Wake 2 минимально требовался ПК с видеокартой GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600.