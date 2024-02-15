QNAP максимально упрощает процесс резервного копирования с NetBak PC Agent для Windows

Компания QNAP, являясь мировым лидером в области сетевых решений для хранения данных, предлагает огромный выбор устройств NAS, предназначенных как для домашнего использования, так и профессиональных решений для использования на предприятиях. Сначала такие устройства использовались для создания резервных копий самых важных файлов и совместного доступа к этим файлам и папкам в локальной сети. Со временем эти устройства стали выполнять множество других задач, но функционал резервного копирования по-прежнему остается неотъемлемой частью всех NAS. Теперь же QNAP запустил совершенно бесплатную программу под названием NetBak PC Agent, предназначенную для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows, которая позволят создавать резервные копии на QNAP NAS и сохранять все данные в безопасности.

Если вы захотите сделать полную резервную копию всей вашей операционной системы Windows или только определенных дисков, папок или некоторых файлов, то вы удивитесь, насколько легко этот процесс происходит при помощи NetBak PC Agent. Все необходимые данные будут сохранены непосредственно на NAS от QNAP. Пока эта программа, а также приложение для NAS под названием Hyper Data Protector 2.0 находятся на стадии бета-тестирования, но мы познакомим читателя с основными характеристиками NetBak PC Agent.

Особенности NetBak PC Agent

Программное обеспечение для резервного копирования NetBak PC Agent имеет совершенно бесплатную лицензию для операционных систем от Microsoft и совместимо как с последними версиями Windows 11 Home и Windows 11 Pro, так и с последними версиями Windows Server (с 2016 по 2022). Таким образом, вы сможете создавать резервные копии не только собственной пользовательской операционной системы, но и самого сервера, если он есть в вашей компании. Эта программа позволят делать следующие варианты резервных копий:

Будет скопирована вся система, включая саму Windows.

Можно делать резервные копии целых дисков, а также разделов.

Создание резервных копий конкретных папок и файлов.

NetBak PC Agent будет не только отвечать за создание этих резервных копий, но и предоставит возможность восстановить все данные в случае возможного сбоя. При восстановлении файлов вы сможете выбрать конкретную версию резервной копии, поскольку программа позволяет без проблем создавать инкрементальные копии. Еще одним очень важным аспектом является то, что в случае полной потери данных в случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет возможность выполнить восстановление через загрузочный USB-диск, позволяющий подключиться к NAS и восстановить всю систему без необходимости делать это вручную, устанавливая снова Windows и поэтапно восстанавливая файлы и папки.

Но что самое важное, когда вы будете настраивать эту программу, то поймете, что вам нужно подумать лишь о планировании резервного копирования. Обо всем остальном позаботится NetBak PC Agent. Конечно, мы все знаем, что при создании резервных копий необходимо выделять большой объем хранилища. Но учитывая то, что NetBak PC Agent также использует технологии дедупликации и сжатия, вы сэкономите и место на NAS, и время при передаче данных через локальную сеть.

Для работы системы совершенно необходимо установить приложение Hyper Data Protector v2.0 на NAS. Таким образом NetBak PC Agent сможет связаться с сервером и начать отправлять на него все копии для последующего хранения. Очень важным аспектом является и то, что, если вы используете BitLocker для шифрования диска «C» вашей системы, необходимо отключить его при создании полной резервной копии, чтобы вы могли восстановить в случае необходимости определенные файлы. А уже после восстановления системы можно без проблем вновь включить BitLocker для защиты ваших конфиденциальных данных.

Технология синтетического инкрементального резервного копирования

Существуют различные типы резервного копирования, такие как полное (создает резервную копию всех данных, которые находятся в системе), инкрементное (создает резервную копию только тех данных, которые были изменены или добавлены с момента последнего резервного копирования), дифференциальное (создает резервную копию всех данных, которые были изменены или добавлены с момента последней полной резервной копии) и зеркальное (также известная как резервная копия образа или образ системы, которая создает полную копию всей системы, включая операционную систему, приложения и все данные) резервное копирование. Но QNAP разработал собственную эксклюзивную технологию синтетического инкрементального резервного копирования, которая объединяет полностью зарезервированные данные с ежедневными инкрементными резервными копиями. Таким образом повышается эффективность резервного копирования и восстановления, а также снижается риск потери данных, вызванный некачественно выполненным резервным копированием. Чтобы обеспечить целостность данных без необходимости выполнять полное резервное копирование каждый день, эта технология отвечает основным потребностям, экономя при этом время и пропускную способность.

Чтобы более подробно ознакомиться с возможностями NetBack PC Agent, вы можете посетить официальный сайт, посвященный этому революционному решению для резервного копирования от QNAP.