Softprom Security Forum Baku 2024 — Регистрация открыта

Воспользуйтесь возможностью узнать актуальную информацию в сфере ИТ-безопасности, участвовать в профессиональном нетворкинге и обменяться опытом с коллегами из ИТ сферы.

Частая смена эпох коснулась и ИТ-сферы. Мы с вами уже сейчас в эпохе киберугроз, управляемых искусственным интеллектом. И все же не только ИИ дает киберпреступникам преимущество и усложняет кибер-проблемы.

23 апреля компания Softprom — самый большой дистрибьютор в сфере Информационной безопасности на территории Восточной и Центральной Европы, Западной и Центральной Азии, Грузии и Украины, организует в Баку нетворкинг для единомышленников — Softprom Security Forum 2024.

SOFTPROM SECURITY FORUM BAKU

Узнайте об изменениях и новых векторах кибербезопасности, участвуйте в профессиональном нетворкинге и личных встречах, перенимайте опыт и практики коллег:

Новые технологии в сфере кибербезопасности. На форуме будут представлены решения по кибербезопасности и кейсы использования от мировых лидеров Cisco, Imperva, Forcepoint, Barracuda Networks, CrowdStrike, CyberArk, Rapid7.

Техническая зона. Испытайте решения по кибербезопасности для своего сценария и задач.

Сообщество. Проведите день с коллегами из ИТ сообщества.

Security Shop. Используйте систему мотивации за активное участие в Форуме, за ваши вопросы, чтобы получить подарки от любимых вендоров.

Присоединяйтесь .

Будет полезно кибервоинам, специалистам по информационной безопасности и ИТ-специалистам, CISO и CIO, CRMO и СЕО, Founder’ам ІТ-компаний и интеграторов. Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация и подтвержение.

Мероприятие поддержали мировые лидеры в сфере ИТ технологий и ИТ Безопасности. В числе партнеров компании Cisco, Imperva, Forcepoint, Barracuda Networks, CrowdStrike, CyberArk, Rapid7.

23 апреля встречаемся в Баку с единомышленниками в сфере cyber security.

Страница Softprom Security Forum Baku https://promo.softprom.com/ru/security-forum-baku