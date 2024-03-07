«Лаборатория Касперского» запустила интерактивный симулятор атаки программ-вымогателей

«Лаборатория Касперского» разработала онлайн-игру, симулирующую атаку на компанию с помощью программы-вымогателя. Пользователю нужно в режиме реального времени принимать решения за ИБ-специалиста, чтобы противостоять злоумышленникам. Интерактивный симулятор позволяет узнать от первого лица, как развиваются подобные инциденты, и как с ними можно бороться с помощью современных EDR-инструментов для защиты конечных устройств.

По сюжету главный герой выходит на работу в компанию среднего размера, занимающуюся продажей потребительской электроники. Приступив к своим обязанностям, он обнаруживает, что организацию пытаются атаковать злоумышленники. Далее перед ним встаёт выбор — сообщить о случившемся руководству или самостоятельно провести небольшое исследование. От дальнейших действий героя зависит, пострадает ли компания от программы-вымогателя.

В процессе игры можно узнать, как работают современные EDR-решения для защиты конечных устройств, и в чём их преимущества перед EPP-решениями. К таким инструментам относится Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. С его помощью можно не только обеспечить базовую защиту рабочих мест и защититься от уже известных массовых атак с вредоносным ПО, но и обнаруживать и реагировать на более сложные угрозы, в том числе на целевые атаки с помощью программ-вымогателей.

На сайте проекта также собраны ответы на популярные вопросы о самой игре, актуальных киберугрозах, обеспечении безопасности, защитных решениях. Симулятор будет полезен не только ИТ- и ИБ-специалистам и их руководителям, но и всем, кто интересуется темой кибербезопасности и хочет знать о том, как действуют злоумышленники.

«Программы-вымогатели — одна из основных угроз для компаний по всему миру. Так, число жертв, пострадавших от кибергрупп, осуществляющих атаки с помощью шифровальщиков, в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 70%. Успешная атака может привести к непоправимому ущербу, поэтому бизнесу стоит заранее задуматься об установке продвинутых защитных решений. Не меньшее значение в обеспечении комплексной безопасности имеет обучение сотрудников цифровой грамотности, чтобы избежать рисков, связанных с человеческим фактором»,— — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы защититься от шифровальщиков, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: