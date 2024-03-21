Qualcomm представил платформу Snapdragon 7+ Gen 3 с поддержкой ИИ на устройстве и Wi-Fi 7

Компания Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 7+ Gen 3 для устройств среднего класса с поддержкой технологий искусственного интеллекта.

Snapdragon 7+ Gen 3 изготовлен с использованием 4-нм процесса TSMC. Он имеет в своем составе 8 ядер: одно мощное Cortex-X4(2,8 GHz), четыре производительных Cortex-A720 (2,6 GHz) и три энергоэффективных Cortext-A520 (1,9 GHz). По сравнению с предшественником Snapdragon 7 Gen 3, производительность CPU выросла на 15%, а графической подсистемы — на целых 45%. Заявлено снижение энергопотребления на 5%.

Благодаря наличию ядра Cortex-X4, Snapdragon 7+ Gen 3 стал первым процессором Qualcomm Snapdragon 7-й серии, получившим поддержку ИИ-возможностей прямо на устройстве. Процессор совместим с широким набором языковых и визуальных моделей, включая Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano и Zhipu ChatGLM.

Новый процессор также получил 5G-модем Snapdragon X63 — скорость передачи данных достигает 4,2 Гбит/с. Впервые в Snapdragon 7-й серии появилась поддержка Wi-Fi 7. Также есть поддержка Bluetooth 5.4.

Смартфоны на базе Snapdragon 7+ Gen 3 могут оснащаться дисплеями с разрешением Quad HD+ при 120 Hz или 4K при 60 Hz и поддержкой динамической регулировки частоты обновления (VRR) в диапазоне от 1 до 240 Hz. В устройстве может быть установлено до 24 Gb оперативной памяти LPDDR5X и хранилища UFS 4.0. Есть поддержка камер с разрешением до 200 Мп. Съемка видео — HDR 4K/60 fps и замедленная съемка 240 fps в формате FHD.

Первыми новый процессор Snapdragon 7+ Gen 3 получат устройства компаний OnePlus, Realme и Sharp.