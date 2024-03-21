Roblox запустил инструменты на основе ИИ для упрощения создания аватаров и 3D-моделей

Американская компания по разработке компьютерных игр Roblox представила два новых инструмента на основе искусственного интеллекта, которые значительно упростят и ускорят процесс создания аватаров и 3D-моделей для разработчиков контента.

Первая функция под названием Avatar Auto Setup (Автоматическая настройка аватара) позволяет автоматизировать сложный и трудоемкий процесс преобразования 3D-модели персонажа в полноценный анимированный аватар со свойствами для последующего использования в играх. В компании заявляют, что Avatar Auto Setup всего за несколько минут позволит завершить процесс, который раньше у человека мог занимать дни работы. Достаточно просто загрузить модель и Roblox сам выполнит все необходимые операции: размещение в сцене, сегментация, настройка анимации и т.д. Разработчику остается только добавить одежду и анимации лица.

Вторая функция Texture Generator (Генератор текстур) позволяет мгновенно текстурировать 3D-модели с помощью текстовых подсказок на естественном языке. Достаточно ввести описание желаемой текстуры и инструмент самостоятельно сгенерирует и наложит соответствующую текстуру с учетом геометрии объекта. Это сильно экономит время в сравнении с традиционным ручным текстурированием. Например, если пользователь просит создать текстуру для трехмерного деревянного сундука с сокровищами, Texture Generator создаст текстуру, которая подчеркивает острые углы сундука и учитывает такие элементы, как деревянные доски и замок. Кроме того, можно легко генерировать несколько версий образца в разных цветах и текстурах, например, создавать золотые, серебряные и бронзовые трофеи.

Новые технологии позволят разработчикам сосредоточиться на творческой составляющей, а не технической реализации, отмечает вице-президент Roblox Ник Торноу. Это даст им возможность быстрее воплощать идеи в реальность и повысит вовлеченность пользователей.

Инструмент Avatar Auto Setup уже доступен в альфа-версии для тестирования, а Texture Generator в открытой бета-версии в среде разработки Roblox Studio.