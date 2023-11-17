Представлена мобильная платформа Snapdragon 7 Gen 3 для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm сегодня представила однокристальную систему Snapdragon 7 Gen 3 для смартфонов среднего класса. Процессор производится по 4-нм техпроцессу и является преемником прошлогоднего Snapdragon 7 Gen 2.

CPU Snapdragon 7 Gen 3 состоит из трех кластеров. В первом – одно основное ядро частотой 2,63 GHz, во втором — три производительных ядра с частотой 2,4 GHz, в третьем — четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,8 GHz. В сравнении с Snapdragon 7 Gen 2, производительность CPU на 15% выше, а GPU стал быстрее на 50%. При этом потребление снижено на 20%.

Нейронный процессор (NPU) новой системы на 60% производительнее NPU в Snapdragon 7 Gen 1. GPU SoC поддерживает API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.3, а также технологию Snapdragon Game Super Resolution, повышающую производительность в играх.

Платформа Snapdragon 7 Gen 3 совместима с экранами 4К с кадровой частотой 60 Hz или экранами Full HD+ с кадровой частотой 168 Hz. Смартфон на базе нового процессора может оснащаться камерой до 200 Мп, возможна запись видео в 4K HDR с частотой 60 Hz. Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, работа с оперативной памятью стандарта LPDDR5-3200 и накопителями UFS 3.1. В состав системы входит модем 5G Snapdragon X63 5G (до 5 Гбит/с).

Первые смартфоны на базе Snapdragon 7 Gen 3 появятся до конца ноября. Новый чип получит один из аппаратов серии Honor 100, которая будет представлена на следующей неделе.