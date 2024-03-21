Apple запустила специальную страницу с документацией и характеристиками всех своих продуктов

На официальном сайте компании Apple появилась специальная страница, где собраны руководства пользователя, технические характеристики и другая документация по всем фирменным продуктам.

Страница под названием «Руководства, спецификации, загрузки» объединила всю информацию по устройствам Apple в удобном формате. Все устройства рассортированы по типам, помечены соответствующей иконкой и названием. Есть информация о iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV, iPod, фирменных мониторах и аксессуарах, а также программном обеспечении: iOS, macOS и так далее. Кроме того, можно скачать некоторые фирменные приложения, например, iTunes для Windows.

Прежде искать инструкции или ПО приходилось на отдельных страницах на сайте компании. Единый ресурс с функцией поиска значительно удобнее в использовании.