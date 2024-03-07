Представлен Samsung Galaxy M14 4G с большим экраном 6,7 дюйма всего за $103

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M14 4G. Аппарат оборудован IPS-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 680, объем оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ, емкость накопителя — 64 или 128 ГБ.

Основная камера тройная, с датчиками на 50, 2 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 13 Мп. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Есть модуль Bluetooth 5.2, NFC, порт USB-C, стандартный разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Габариты составляют 168 × 78 × 9 мм, вес — 194 гр. Программная платформа не самая свежая — Android 13 с One UI 5.0.

Цены на смартфон такие: 4/64 Gb памяти — $103, 6/128 ГGb — $139. Samsung Galaxy M14 4G уже поступил в продажу в Индии, о доступности в других регионах информации пока нет.