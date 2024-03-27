QNAP выпускает NAS TS-216G с двумя отсеками для дисков, портом 2,5GbE и NPU, обеспечивающим интеллектуальное управление и высокоскоростное резервное копирование

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила высокопроизводительный и прочный NAS с двумя отсеками для дисков TS-216G, предназначенный для использования в домашних условиях и небольшими рабочими группами. Новинка получила четырехъядерный процессор ARM Cortex A55 (до 2,0 ГГц), порт 2,5GbE, 4 ГБ оперативной памяти и специализированный процессор (NPU), предназначенный для ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта, что выводит производительность этого NAS на принципиально новый уровень. Он не только упрощает процессы резервного копирования с нескольких устройств и повышает общую безопасность данных, но также создает комплексный центр управления файлами для домашних или рабочих пользователей. Это делает TS-216G одним из самых экономичных и высокоэффективных решений с двумя отсеками для дисков на рынке.

Встроенный NPU, разработанный для приложений искусственного интеллекта, может значительно ускорить распознавание изображений для интеллектуального управления фотографиями QuMagie, особенно когда пользователи импортируют сотни или тысячи фотографий одновременно. NPU также снижает нагрузку на центральный процессор, что приводит к повышению производительности вычислений и снижению энергопотребления TS-216G.

«TS-216G — это экономичное и интеллектуальное решение для хранения данных, позволяющее легко использовать его для централизованного управления всеми видами файлов с различных устройств, а также для удобного обмена файлами и синхронизации данных с другими пользователями с целью улучшения совместной работы, — говорит Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP. — Благодаря 4 ГБ оперативной памяти, порту 2,5GbE и различным приложениям TS-216G может более плавно запускать системы потокового видео и видеонаблюдения, что делает его надежным и безопасным частным облаком для отдельных лиц, домашних офисов и небольших рабочих групп».

Помимо превосходного аппаратного дизайна, TS-216G также поставляется с операционной системой QTS 5.1, которая включает в себя встроенный Центр приложений с многофункциональными приложениями: File Station оптимизирует доступ к файлам NAS, совместное использование и управление через web-браузер; Hybrid Backup Sync может легко создавать резервные копии файлов NAS в облаке или другом NAS для выполнения стратегии резервного копирования 3-2-1; Qsync обеспечивает эффективную синхронизацию файлов между несколькими пользователями и устройствами. TS-216G также предоставляет доступ к мультимедийным функциям и мобильным приложениям, таким как QuMagie и Music Station, которые позволяют пользователям не только просматривать и управлять всеми фотографиями, видео и музыкальными файлами на NAS из любого места и на любом устройстве, но также легко и бесплатно увеличить объем памяти своего мобильного телефона.

Технические характеристики TS-216G включают четырехъядерный процессор ARM Cortex A55 (до 2,0 ГГц); 4 ГБ оперативной памяти; возможность установки двух 3,5- или 2,5-дюймовых жестких/твердотельных дисков SATA 6 Гбит/с с поддержкой технологии горячей замены; встроенный NPU; один порт 2,5GbE (2,5G/1G/100M) и один порт 1GbE; один порт USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) Type-A, два порта USB 2.0 Type-A; возможность копирования данных по USB одним касанием.

Ожидаемая цена QNAP TS-216G на рынке Азербайджана (MSRP) составляет 499 AZN. Гарантия на устройство составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.