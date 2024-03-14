Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли недоволен тем, как развивается интернет

Сэр Тим Бернерс-Ли, создатель Всемирной паутины, написал открытое письмо по случаю 35-летия системы World Wide Web (WWW), которую он создал совместно с Робертом Кайо в 1989 году. Письмо опубликовано в блоге разработчика концепции WWW на платформе Medium.

Бернерс-Ли недоволен направлением, в котором развивается интернет. Чрезмерное влияние технологических корпораций, которые используют его в своих интересах, противоречит первоначальному замыслу децентрализованной сети.

По мнению разработчика, ситуация ухудшилась с развитием рынка персональных данных и таргетированной рекламы. Компании эксплуатируют пользователей и контролируют информацию, к которой люди имеют доступ. Развитие и распространение искусственного интеллекта усугубило эти проблемы.

«Будущее зависит от нашей способности реформировать нынешнюю систему и создать новую, которая действительно будет служить интересам человечества. Для достижения этой цели необходимо разрушить интернет-монополии и создать условия, в которых процветает разнообразие вариантов», отметил Тим Бернерс-Ли.