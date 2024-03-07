Представлена полнокадровая беззеркальная камера Leica SL3 с 60 Мп сенсором

Компания Leica представила профессиональную полнокадровую беззеркальную камеру SL3. Новая модель пришла на смену SL2 2019 года. Камера выполнена в полностью цельнометаллическом корпусе классического дизайна c защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Корпус довольно крупный, габариты составляют 141,2 х 108,1 х 84,6 мм, вес — 850 гр.

Leica SL3 создана на аппаратной платформе компактной камеры Leica Q3, выпущенной весной прошлого года. Она получила многие обновления модели, включая определение фазы и распознавание объектов при автофокусировке, а также наклонный экран.

Технические характеристики Leica SL3:

Полнокадровая матрица BSI-CMOS с разрешением 60 Мп;

ISO 100–100.000 (стандартное), 50–100.000 (расширенное);

Съемка со скоростью до 15 кадров в секунду или 5 кадров в секунду при непрерывной автофокусировке;

Видеосъемка 8K 30 кадров в секунду, 4K 60p, Full HD 120p;

Встроенная стабилизация изображения, компенсация 5 ступеней;

Видоискатель разрешением 5.76 млн. точек, увеличение 0,76x;

Поворотный сенсорный экран диагональю 3.2 дюйма и разрешением 2.3 млн. точек;

Слоты для карт: 1x CFexpress Type B, 1x UHS-II SD.

Другие изменения включают дополнительный программируемый диск в верхней части камеры для оперативного управления режимами съемки, расположенный в левом верхнем углу корпуса, а также полностью переработанный экранный интерфейс с более четкими значками и улучшенными сенсорными функциями. Камера имеет гораздо более простую и оптимизированную настройку управления по сравнению с другими камерами профессионального уровня.

Цена Leica SL3 без оптики составляет $6995.