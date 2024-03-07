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8 марта, 2024
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Представлена полнокадровая беззеркальная камера Leica SL3 с 60 Мп сенсором

Leica SL3

Компания Leica представила профессиональную полнокадровую беззеркальную камеру SL3. Новая модель пришла на смену SL2 2019 года. Камера выполнена в полностью цельнометаллическом корпусе классического дизайна c защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Корпус довольно крупный, габариты составляют 141,2 х 108,1 х 84,6 мм, вес — 850 гр.

Leica SL3

Leica SL3 создана на аппаратной платформе компактной камеры Leica Q3, выпущенной весной прошлого года. Она получила многие обновления модели, включая определение фазы и распознавание объектов при автофокусировке, а также наклонный экран.

Технические характеристики Leica SL3:

  • Полнокадровая матрица BSI-CMOS с разрешением 60 Мп;
  • ISO 100–100.000 (стандартное), 50–100.000 (расширенное);
  • Съемка со скоростью до 15 кадров в секунду или 5 кадров в секунду при непрерывной автофокусировке;
  • Видеосъемка 8K 30 кадров в секунду, 4K 60p, Full HD 120p;
  • Встроенная стабилизация изображения, компенсация 5 ступеней;
  • Видоискатель разрешением 5.76 млн. точек, увеличение 0,76x;
  • Поворотный сенсорный экран диагональю 3.2 дюйма и разрешением 2.3 млн. точек;
  • Слоты для карт: 1x CFexpress Type B, 1x UHS-II SD.

Leica SL3

Другие изменения включают дополнительный программируемый диск в верхней части камеры для оперативного управления режимами съемки, расположенный в левом верхнем углу корпуса, а также полностью переработанный экранный интерфейс с более четкими значками и улучшенными сенсорными функциями. Камера имеет гораздо более простую и оптимизированную настройку управления по сравнению с другими камерами профессионального уровня.

Цена Leica SL3 без оптики составляет $6995.

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