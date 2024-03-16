В Великобритании провели первую хирургическую операцию с помощью Apple Vision Pro

Врачи из лондонской больницы Cromwell Hospital провели первую хирургическую операцию с помощью шлема смешанной реальности Apple Vision Pro. Гарнитуру использовали во время процедуры на позвоночнике.

Как оказалось, Apple Vision Pro полезна не только для развлечений, но и для серьезной работы. Устройством пользовалась ассистент хирурга и операционная медсестра Суви Веро: с его помощью она следила за жизненными показателями пациента, не отрывая взгляд от операционного стола.

Ранее для операций медсестра использовала очки HoloLens 2 от Microsoft. В 2023 году она отмечала, что такие гарнитуры «сделали операции более увлекательными и приятными». Теперь Веро говорит, что Vision Pro «сломала правила игры» в операциях. Участвовавшие в операции хирурги Фади Седра (Fady Sedra) и Саид Афтаб (Syed Aftab) не использовали Vision Pro, но высоко оценили его возможности. Так, хирург Сайед Афтаб рассказал, что на операцию ему обычно назначали новую и неизвестную операционную медсестру, но благодаря гарнитуре работать с ассистентами стало проще.

Устройство предоставила специализирующаяся на технических платформах для больниц с использованием ИИ и пространственных вычислений компания eXeX. Выход Apple Vision Pro сопровождался появлением ряда медицинских приложений. Например, разработанное специально для проводящих операции по замене тазобедренных и коленных суставов хирургов приложение Mako SmartRobotics от Stryker.