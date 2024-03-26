Представлен мощный гибридный внедорожник Mercedes-Benz G550 2025

Компания Mercedes-Benz сегодня представила Mercedes-Benz G550 2025 модельного года. В новой модели 4,0-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом был заменен на 3,0-литровый 6-цилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовой мягкой гибридной системой, которая выдает 443 л.с., что на 27 л.с. больше, чем у модели с двигателем V8.

Кроме того, внедорожник оборудован обновленным девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода с распределением крутящего момента в пропорции 40/60, тремя блокировками дифференциалов и понижающим рядом. Дорожный просвет не изменился, он также составляет 241 мм, углы въезда и съезда — 30 ° и 31 ° градус соответственно.

Mercedes-Benz G550 2025 получил режим Off-Road Cockpit, помогающий на бездорожье. Он отображает на 12,3-дюймовом экране положение автомобиля, высоту, угол поворота рулевого колеса. Есть функция «прозрачный капот», которая позволяет водителю видеть «сквозь» переднюю часть автомобиля с помощью специальной камеры. Эта функция была позаимствована у моделей EQE и GLC.

Внедорожник получил адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, функцию распознавания дорожных знаков и ряд других систем помощи водителю.

Также была представлен Mercedes-AMG G63 2025, который сохранил 4,0-литровый мотор V8. Он оснащен двумя турбонагнетателями и той же гибридной 48-вольтовой системой, что и базовая модель. Мощность составляет 577 л.с., разгон до 100 км/ч составляет 4,2 сек. Заявлена новая опция под названием AMG Active Ride Control. Это система из гидравлического стабилизатора и гидравлической адаптивной подвески. AMG Active Ride Control доступна за доплату в пакете AMG Offroad Package Pro.

Обе модели получили незначительные визуальные отличия от машин прошлогоднего поколения. Например, Mercedes-AMG G63 2025 получил обновленный бампер и новый цвет Manufaktur Hyper Blue Magno. Покупатели могут выбрать один из шести различных вариантов колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов.

Цены на внедорожники 2025 модельного года компания пока не называет. Стоимость модели G550 2024 года начинается от 144 150 долларов, а G63 – от 180 950 долларов.