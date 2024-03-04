Techpro DC получил статус официального дистрибьютора Securify Identity в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, получила статус официального дистрибьютора компании Securify Identity, специализирующейся на решениях в областях кибербезопасности, искусственного интеллекта и поведенческой биометрии. Подписание дистрибьюторского контракта прошло в рамках IV отраслевого саммита Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi в Анталье (Турция), организованного Турецким кластером кибербезопасности при Управлении оборонной промышленности. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор и член правления Securify Identity Юсуф Узунай (Dr. Yusuf Uzunay) и коммерческий директор Techpro DC Мирджалал Багиров.

Компания Securify Identity, основанная в 2016 году, имеет большой опыт в области внедрения технологий аутентификации в различных секторах экономики. Компания предлагает решение для управления идентификацией (IAM), обеспечивающее безопасность и эффективное управление доступом. Платформа включает в себя такие функции, как многофакторная аутентификация, единый вход, управление идентификацией, управление доступом, управление жизненным циклом пользователей, адаптивный контроль доступа, поведенческая биометрия, а также обнаружение и реагирование на угрозы идентичности (ITDR). Платформа отдает приоритет удобному и масштабируемому интерфейсу, сводя к минимуму проблемы в процессах IAM. В числе клиентов Securify Identity государственные структуры Турции, а также такие компании, как Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, TurkishBank и многие другие. Офисы компании расположены в Анкаре (Турция), Белвью (США) и Дубае (ОАЭ).

«Благодаря партнерству с компанией Techpro DC, которая является важным дистрибьютором в тюркских странах, мы стремимся предоставить весь накопленный Securify Identity опыт рынкам Азербайджана и Центральной Азии, повысив уровень кибербезопасности учреждений и компаний в этом регионе до самого высокого уровня. Для нас также большой честью является возможность начать работу с дистрибьютором из нашей братской страны — Азербайджана. Я также хотел бы поблагодарить Мирджалала Багирова, менеджера по продажам Аныла Невзата Солмаза (Anıl Nevzat Solmaz), менеджера по каналам Салиху Ишчен (Saliha İşcen) и всю нашу команду, которые внесли значительный вклад в подписание столь знакового контракта», — отметил Юсуф Узунай.

«Хочу особо поблагодарить команду Securify Identidy за такой теплый прием и искренне верю в успех нашего сотрудничества, основанного на крепкой дружбе! Это стратегическое партнерство, которое принесет пользу обеим сторонам, открывает новые возможности для внедрения платформы Securify Identity IAM на рынках Азербайджана и Центральной Азии, что существенно повысит уровень кибербезопасности организаций и предприятий в нашем регионе», — подчеркнул Мирджалал Багиров.

Также отметим, что в рамках IV отраслевого саммита Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, проходившего с 22 по 25 февраля 2024 года, состоялся ряд встреч в формате B2B с представителями ряда азербайджанских компаний, работающими в сфере кибербезопасности.