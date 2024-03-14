Представлен флагманский смартфон Asus Zenfone 11 Ultra

Компания Asus представила новый флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Последние годы производитель выпускает либо игровые смартфоны ROG Phone, либо компактные флагманы ZenFone. Новый смартфон нельзя назвать игровым или компактным, Zenfone 11 Ultra – это аппарат с мощной начинкой и хорошими фотовозможностями. Крупные габариты смартфона — существенное отличие от прошлых поколений, кроме того, компания уделила больше внимания камерам. По сути, Zenfone 11 Ultra – это обновленный ROG Phone 8, за исключением геймерских фишек.

Asus Zenfone 11 Ultra оснащен большим плоским 6,78-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 2400×1080 пикселей, динамической регулировкой частоты обновления от 1 до 120 Hz с возможностью активации 144 Hz в играх, пиковой яркостью 2500 нит и возможностью отображения 107% цветового профиля DCI-P3. Есть поддержка HDR10. Для защиты дисплея используется стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Gen 3, за графику отвечает Adreno 750. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. Слот для карты памяти не предусмотрен.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX890 f/1.9, шестиосевая стабилизация), 13 Мп (широкоугольный объектив, угол обзора 120 градусов) и 32 Мп (телеобъектив, OIS, оптический зум 3х). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.5). Камера поддерживает съемку видео формата 8K на скорости до 24 кадров в секунду, 4K — до 60 кадров в секунду, 1080p — до 240 кадров в секунду или 720p — до 480 кадров в секунду.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 15 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и стереодинамики. Корпус смартфона выполнен в соответствии со стандартом IP68 (аппарат способен выдержать погружение в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут). В качестве программной платформы задействована Android 14. Габариты составляют 163,8 × 76,8 × 8,9 мм, вес — 224 гр.

Zenfone 11 Ultra поддерживает различные функции на базе искусственного интеллекта: обработка фото и видео, отслеживание лиц при съемке, возможность расшифровки аудио в текст, шумоподавление, интеллектуальные обои и др. Смартфон будет доступен в четырех цветовых вариантах корпуса: Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey и Desert Sand. Цены такие: 12/256 Gb — €999, 16/512 Gb — €1099.