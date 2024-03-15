spot_img
15 марта, 2024
ДомойAI / MLMicrosoft добавил продвинутую модель GPT-4 Turbo в бесплатную версию Copilot

Microsoft добавил продвинутую модель GPT-4 Turbo в бесплатную версию Copilot

Microsoft Copilot

Компания Microsoft добавила большую языковую модель (LLM) GPT-4 Turbo от OpenAI в бесплатную версию Copilot. Раньше доступ к GPT-4 Turbo можно было получить только при покупке подписки Microsoft Copilot Pro стоимостью $20 в месяц.

Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети X директор по технологиям Microsoft Михаил Парахин. Он также отметил, что подписчики Copilot Pro, которые предпочитают более старую версию LLM GPT-4 в Copilot, могут переключиться на эту модель, выбрав соответствующую опцию в меню.

Компания OpenAI впервые анонсировала GPT-4 Turbo в ноябре 2023 года. Поддержка ИИ-модели появилась в подписке Copilot Pro в декабре. GPT-4 Turbo обладает значительно большим контекстным окном в 128 000 токенов по сравнению с 8 000 у предыдущей модели. Это позволяет новой версии обрабатывать информацию, эквивалентную 300 страницам текста за один запрос, что значительно улучшает понимание контекста и генерацию ответов.

21 марта Microsoft планирует провести презентацию, в ходе которой представит новые функции для чат-бота.

Предыдущая статья
Представлен флагманский смартфон Asus Zenfone 11 Ultra
Следующая статья
Intel выпустил процессор Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 GHz за $689
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,062ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»