Microsoft добавил продвинутую модель GPT-4 Turbo в бесплатную версию Copilot

Компания Microsoft добавила большую языковую модель (LLM) GPT-4 Turbo от OpenAI в бесплатную версию Copilot. Раньше доступ к GPT-4 Turbo можно было получить только при покупке подписки Microsoft Copilot Pro стоимостью $20 в месяц.

Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети X директор по технологиям Microsoft Михаил Парахин. Он также отметил, что подписчики Copilot Pro, которые предпочитают более старую версию LLM GPT-4 в Copilot, могут переключиться на эту модель, выбрав соответствующую опцию в меню.

Компания OpenAI впервые анонсировала GPT-4 Turbo в ноябре 2023 года. Поддержка ИИ-модели появилась в подписке Copilot Pro в декабре. GPT-4 Turbo обладает значительно большим контекстным окном в 128 000 токенов по сравнению с 8 000 у предыдущей модели. Это позволяет новой версии обрабатывать информацию, эквивалентную 300 страницам текста за один запрос, что значительно улучшает понимание контекста и генерацию ответов.

21 марта Microsoft планирует провести презентацию, в ходе которой представит новые функции для чат-бота.