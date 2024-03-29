Почему сегодня резервные копии важны как никогда

31 марта отмечается Международный день резервного копирования (World Backup Day). Первоначально это мероприятие проводилось как Международный месяц резервного копирования (World Backup Month), а затем, в 2011 году, было изменено на Международный день резервного копирования. Появлением этой даты в календаре мы обязаны компании Maxtor, специализирующейся на производстве жестких дисках. Именно этот день напоминает вам о необходимости сделать несколько копий данных, иначе вы рискуете потерять их все и навсегда.

За последние годы данные стали источником жизненной силы и процветания бизнеса. При этом практически все предприятия, независимо от размера и отрасли, уязвимы к потере данных. Однако некоторые отрасли могут столкнуться с более высокими рисками или более серьезными последствиями из-за характера используемых данных. И самыми подверженными потере данных являются сфера здравоохранения, финансовый сектор, торговые предприятия, особенно работающие в области электронной коммерции, образовательный сегмент и государственные учреждения. Для них вопрос резервного копирования данных имеет первоочередное значение.

Чтобы визуально обозначить все проблемы, которые влечет за собой отсутствие резервных копий на вашем предприятии, давайте познакомимся со статистикой. Представьте, что 20% малых предприятий в мире могут быть взломаны в течение текущего года и такой же процент среднего бизнеса теряет критически важные данные раз в 5 лет. 60% малых предприятий, столкнувшихся со значительной потерей данных, бывают вынуждены закрыться в течение 6 месяцев после этого события. Только в 2023 году 76% организаций подверглись хотя бы одной атаке с использованием программ-вымогателей! Всего же средняя жертва программ-вымогателей теряет около 35% своих данных. Подобные атаки приводят к тому, что компании теряют от 10 тысяч до более 5 миллионов долларов в час во время простоя. И еще раз задумайтесь над необходимостью резервного копирования, услышав следующую цифру: ежедневно происходит более 2200 кибератак! Это одна атака каждые 40 секунд и 800 тысяч атак в год.

Атака с помощью программы-вымогателя — это не вопрос «если?», а вопрос «когда?». И это верно независимо от того, представляете ли вы университет, частный бизнес или являетесь обычным пользователем, у которого есть данные, которые вам важны. Резервное копирование данных перестало быть вопросом лишь IТ-отделов и стало краеугольным камнем стратегической устойчивости бизнеса. Многочисленные примеры лишний раз доказывают, что потеря данных может сильно ударить по любому бизнесу. Но это то, к чему мы можем и должны быть готовы. И поэтому сегодня резервное копирование ваших данных практически означает резервное копирование вашего бизнеса.

Чтобы защитить себя от подобных рисков, важно не только вовремя осуществлять резервное копирование, но и применять инновационные решения, обладающие необходимым функционалом. И лучший способ защитить и обезопасить свои данные — регулярно выполнять резервное копирование по схеме 3-2-1 с использованием QNAP NAS. Хранить только одну резервную копию сегодня уже недостаточно, потому что это снижает шансы на восстановление потерянных или поврежденных данных. Поэтому следуйте правилу 3-2-1:

Храните 3 копии важных файлов: 1 основную и 2 резервные.

важных файлов: 1 основную и 2 резервные. Храните файлы как минимум на 2 типах носителей для защиты от различных опасностей.

для защиты от различных опасностей. Храните 1 копию вне офиса (за пределами вашего дома или офиса).

Кроме того, компания QNAP предлагает широкий спектр комплексных и гибких решений для резервного копирования и восстановления данных, подходящие для индивидуальных пользователей, семей и предприятий, которые помогут защитить ценные цифровые активы непосредственно в NAS и предотвратить их потерю. Более подробно с рекомендациями QNAP по безопасному хранению данных вы можете ознакомиться на официальной странице производителя или в нашем материале.

Отмечая Международный день резервного копирования, давайте осознаем важную роль, которую резервное копирование данных играет в защите наших цифровых активов от непредвиденных угроз. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса, IТ-директором или обычным пользователем, инвестиции в надежные решения для резервного копирования — это инвестиции в надежность вашего бизнеса и ваше спокойствие. Принимая упреждающие меры и используя технологии QNAP для укрепления собственной защиты, вы сможете с уверенностью преодолеть все сложности цифровой эпохи.