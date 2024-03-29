Sharp Basio Active 2 — смартфон с физическими кнопками, который можно мыть с мылом

Компания Sharp выпустила необычный смартфон под названием Basio Active 2. Аппарат имеет физические кнопки и функции, которые будут удобны пожилым людям. Sharp Basio Active 2 водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный смартфон, он получил защиту по стандарту IP68, а также сертификацию MIL-STD-810H. По словам производителя, устройство можно без особой опаски ронять с небольшой высоты, а также мыть с мылом и протирать спиртовыми салфетками.

Смартфон получил функцию записи звонков. Она автоматически включается, если человеку звонит неизвестный номер. Пенсионер сможет доказать свой диалог с мошенниками, если тот состоится. Также есть опция быстрого добавления сомнительных контактов в черный список.

Пользовательский интерфейс содержит большие кнопки и иконки приложений, что будет удобно пожилым людям. Кроме того, мелкий текст в некоторых приложениях становится более контрастным для удобного считывания. Под экраном находится три кнопки для быстрого доступа к звонкам, почте и возврату на главный экран. Они же выступают в роли индикаторов пропущенных уведомлений. Сбоку есть кнопка для быстрого вызова голосового поиска.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz. В его основе лежит процессор Snapdragon 695, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, накопителя — 64 Gb. Есть основная камера на 50 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч, NFC, поддержка eSIM, Wi-Fi 5, FM-радио и встроенный в клавишу питания сканер отпечатков пальцев.

Sharp Basio Active 2 поступит в продажу только на японский рынок по цене 41800 йен (около $276). Будет ли смартфон доступен в других странах – не сообщается.