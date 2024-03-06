На европейском рынке представлен Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max с запасом хода до 60 км

В Европе стартовали продажи электрического самоката Xiaomi 4 Pro Max. Новинка получила складную конструкцию, поддерживает несколько скоростных режимов и имеет приличную автономность. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max весит 21,3 кг при габаритах 1241 х 1179 х 522 мм. Нижняя планка выдерживает вес до 110 кг.

Одной из главных особенностей самоката является двигатель пиковой мощностью 960 Вт. Максимальная скорость составляет 25 км/ч — идеально для городской среды. На выбор пользователя есть три скоростных режима для различных дорожных условий. На самокате можно подняться в горку, но угол наклона должен не превышать 22 градусов. Также важной особенностью модели стала двухцилиндровая передняя подвеска, которая позволяет с комфортом передвигаться по неровным поверхностям, а большая тяжелая рама добавляет самокату устойчивости.

Аккумулятор емкостью 10,2 Ач, обеспечивающий запас хода до 60 км, заряжается полностью за 9 часов. Самокат получил 10-дюймовые шины, E-ABC и барабанные тормоза.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max уже поступил в продажу в Германии по цене 600 евро. Информации о выходе электросамоката на рынки других стран пока что нет.