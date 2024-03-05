ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

Компания OpenAI добавила в чат-бот ChatGPT функцию Read Aloud (Чтение вслух), которая озвучивает ответы нейросети на запросы пользователей с помощью технологии синтеза голоса. OpenAI отмечает, что новая функция может пригодиться, например, в дороге, когда отвлечься на экран устройства для чтения ответа на запрос может оказаться неудобно.

ChatGPT can now read responses to you. On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web — click the «Read Aloud» button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024

Read Aloud предлагает пять голосов для озвучения на выбор и умеет автоматически распознавать язык текста (всего поддерживается 37 языков). Функция доступна как для чат-ботов на базе GPT-4, так и для GPT-3.5.

В сентябре прошлого года ChatGPT запустил функцию голосового чата ChatGPT Voice, благодаря которой пользователь и чат-бот могут общаться не текстом, а голосом. Новая функция позволяет настроить чат-бота таким образом, чтобы он всегда устно отвечал на запросы пользователя.

Новая функция Read Aloud уже доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в приложениях ChatGPT для iOS и Android.