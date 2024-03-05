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6 марта, 2024
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ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

ChatGPT

Компания OpenAI добавила в чат-бот ChatGPT функцию Read Aloud (Чтение вслух), которая озвучивает ответы нейросети на запросы пользователей с помощью технологии синтеза голоса. OpenAI отмечает, что новая функция может пригодиться, например, в дороге, когда отвлечься на экран устройства для чтения ответа на запрос может оказаться неудобно.

Read Aloud предлагает пять голосов для озвучения на выбор и умеет автоматически распознавать язык текста (всего поддерживается 37 языков). Функция доступна как для чат-ботов на базе GPT-4, так и для GPT-3.5.

В сентябре прошлого года ChatGPT запустил функцию голосового чата ChatGPT Voice, благодаря которой пользователь и чат-бот могут общаться не текстом, а голосом. Новая функция позволяет настроить чат-бота таким образом, чтобы он всегда устно отвечал на запросы пользователя.

Новая функция Read Aloud уже доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в приложениях ChatGPT для iOS и Android.

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