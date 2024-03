ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

Компания OpenAI добавила в чат-бот ChatGPT функцию Read Aloud (Чтение вслух), которая озвучивает ответы нейросети на запросы пользователей с помощью технологии синтеза голоса. OpenAI отмечает, что новая функция может пригодиться, например, в дороге, когда отвлечься на экран устройства для чтения ответа на запрос может оказаться неудобно.

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web — click the «Read Aloud» button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

— OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024