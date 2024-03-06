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6 марта, 2024
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Кристина Дорош возглавила региональное подразделение Visa, включающее Азербайджан и еще 16 стран

Visa

Компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах. Дорош будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

«Мы рады объявить Кристину новым руководителем региона Украины, Грузии, стран СНГ и Юго-Восточной Европы. Имея более двадцати лет опыта в финансовой отрасли, включая девять лет работы в Visa, Кристина как опытный лидер будет содействовать дальнейшему внедрению платежных инноваций. Работая совместно с амбициозными местными командами, Кристина продолжит развивать рынки и стратегические партнерства с представителями государственного и частного секторов в нынешнее время колоссального прогресса и широких возможностей», — заявил Эндрю Торре (Andrew Torre) региональный президент Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA).

У Кристины Дорош более 20 лет опыта работы в ведущих финансовых учреждениях. К Visa она присоединилась в 2016 году, возглавив региональное подразделение продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты Visa (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи. Кристина также обладает обширным управленческим опытом в Центральной Азии и на Кавказе.

 «Принимая большую ответственность за бизнес-операции Visa, я стремлюсь теснее и шире сотрудничать с нашими клиентами и партнерами, предлагая еще больше инновационных платежных решений в регионе и продолжая обеспечивать быстрое, безопасное и легкое движение денег через инновационную сеть Visa», — сообщила Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

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