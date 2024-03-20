Lenovo представила новейшие ноутбуки ThinkPad серий L и X

Lenovo представила свои новейшие бизнес-ноутбуки серий ThinkPad L и ThinkPad X13. Представленные новинки являются свидетельством приверженности компании инновациям и устойчивому развитию благодаря улучшенной ремонтопригодности, использования большего количества переработанных материалов, эффективному управлению питанием и мощным вычислительным возможностям со встроенными функциями безопасности и управления.

Новейшая серия Lenovo ThinkPad L и X13 предлагает несколько форм-факторов: 13-дюймовые или 13-дюймовые 2-в-1, 14-дюймовые и новые 16-дюймовые дисплеи ThinkPad L16. Эти ноутбуки, оснащенные дополнительной 5-мегапиксельной камерой с более высоким разрешением, предоставляют расширенные возможности для видеоконференций и создания контента. Дисплеи с соотношением сторон 16:10 обеспечивают комфорт и оптимальную производительность, а благодаря поддержке до 64 ГБ ОЗУ эти ноутбуки гарантируют бесперебойную работу даже в режиме многозадачности. Усовершенствованная система теплоотвода с задними вентиляционными отверстиями обеспечивает эффективное охлаждение при длительном использовании ноутбуков. ThinkPad L14 Gen 5 и L16 Gen 1 доступны с процессорами Intel vPro семейства Intel Core Ultra или AMD Ryzen PRO серии 7030 с предустановленной ОС Windows 11 и поддержкой до Wi-Fi 7 и 4G LTE или 5G sub6.

Экологичность не только материалов

Новые ноутбуки ThinkPad разработаны в рамках стратегии следования к экономики замкнутого цикла и демонстрируют приверженность Lenovo исполнению взятых на себя обязательств по снижению углеродного следа своих устройств, производственного процесса и всей цепочки поставок. Представленные устройства имеют улучшенную ремонтопригодность, что позволяет продлить жизненный цикл ноутбука и сократить электронные отходы. В дисплеях новых ноутбуков применяется технология 3M, которая повышает яркость экрана при одновременном снижении энергопотребления, доработки, также, коснулись нанесением тактильных маркеров для более инклюзивного опыта разных категорий клиентов.

Также Lenovo в сотрудничестве с командой Microsoft Accessibility внедрила новые тактильные маркеры на клавиатуре, которые будут интегрированы в модели ThinkPad 2024 года.

Некоторые дисплеи ноутбуков Lenovo ThinkPad T14 Gen 5, T14s Gen 5 и ThinkPad L14 Gen 5 оснащены передовым решением 3M Optical Film, созданным с использованием технологии DBEF5. Эта технология представляет собой оптическую пленку, нанесенную на экран, которая обеспечивает исключительную яркость (до 400 нит) и способствуют снижению энергопотребления до 16% без потери четкости изображения.

Новые ноутбуки ThinkPad L14 Gen 5 и L16 Gen 1 получили предварительную оценку ремонтопригодности по шкале iFixit 9 из 10. Благодаря сотрудничеству Lenovo с iFixit удалось улучшить проектирование устройств и внести некоторые изменения в конструктив, чтобы пользователи могли легко ремонтировать и модернизировать свои ноутбуки.

Нейронные процессоры (NPU) для расширения возможностей ИИ

Ноутбуки ThinkPad серий L и X13 оснащены процессорами Intel Core Ultra с нейронными модулями (NPU). NPU — это специализированные процессоры, специально разработанные для задач ИИ, таких как распознавание изображений, обработка естественного языка и машинное обучение. Благодаря перераспределению задач на выделенный процессор пользователи могут наслаждаться улучшенной производительностью, сниженным энергопотреблением и более высокой скоростью вычислений.

Новая линейка бизнес-ноутбуков имеет встроенный в Windows интеллектуальный чат-помощник Copilot, для быстрого вызова которого на клавиатурах представленных моделей имеется специальная физическая клавиша Copilot. С помощью Copilot пользователям доступны следующие возможности: краткое изложение содержания веб-страниц, составление электронных писем и других.

Проверенная технология для ресурсоемких сред, управляемых ИТ-инфраструктурой

Ноутбуки Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 и ThinkPad L16 Gen 1 доступны с процессорами AMD Ryzen PRO 7030 серии. Эти процессоры, оснащенные до 8 высокопроизводительными вычислительными ядрами, обеспечивают молниеносную скорость работы в режиме многозадачности. Благодаря видеокарте AMD Radeon пользователи получают преимущества улучшенной производительности для визуализации, плавной потоковой передачи 4K и надежной поддержки нескольких дисплеев. Кроме того, интеграция технологий AMD PRO улучшает протоколы безопасности вместе с решениями Lenovo ThinkShield.

Цены и даты появления новинок в нашем регионе будут сообщены дополнительно.