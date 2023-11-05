Компания Илона Маска xAI представила чат-бота Grok

Компания Илона Маска xAI представила собственного чат-бота Grok, который можно назвать прямым конкурентом для ChatGPT. Доступ к нему пока есть у небольшой группы пользователей социальной сети X, обладающей платной подпиской X Premium+ стоимостью 16 долларов в месяц. Но даже после бета-тестирования Grok останется доступным только подписчикам платного тарифа.

Как отмечено в блоге компании xAI, Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу произведения «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать. Отдельный акцент сделан на чувство юмора. Искусственный интеллект якобы способен отвечать остроумно, а еще у него есть некие «бунтарские» способности.

Уникальной особенностью Grok является доступ нейросети к информации о мире в режиме реального времени через платформу X. Кроме того, авторы говорят, что генеративный искусственный интеллект будет отвечать на острые вопросы, на которые другие чат-боты обычно не отвечают на них из-за встроенных запретов.

Также компания xAI опубликовала сравнительные результаты тестирования Grok, из которых следует, что текущая версия превосходит другие модели в своем вычислительном классе, включая ChatGPT-3.5 и Inflection-1. При этом GPT4 все же ощутимо лучше, но лишь за счет обучения с использованием значительно большего объема данных и вычислительных ресурсов.

Срок обучения Grok в рамках бета-теста составит два месяца.