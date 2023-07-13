Илон Маск основал компанию xAI, чтобы «понять истинную природу Вселенной»

Илон Маск (Elon Musk) сообщил в своем блоге Twitter о создании новой компании под названием xAI. На сайте организации указано, что ее миссия заключается в том, чтобы «понять истинную природу Вселенной».

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Руководителем компании стал сам Илон Маск, а в ее штат вошли специалисты, которые ранее работали в OpenAI, Google Research, Microsoft Research, DeepMind и Tesla, а также эксперты в области ИИ из Университета Торонто. Кроме того, новую компанию консультирует Дэн Хендрикс, директор Центра безопасности искусственного интеллекта (Center for AI Safety).

Согласно данным с сайта проекта, xAI — это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (пришла на смену компании Twitter), Tesla и другими, чтобы добиться прогресса в реализации своей миссии. Также указано, что компания набирает опытных инженеров и исследователей.

Сообщается, что во время трансляции в Twitter Spaces в пятницу, 14 июля, команда xAI более подробно расскажет о своих целях и ответит на вопросы пользователей.

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