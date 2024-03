Компании Bestcomp Group и HP Inc. провели конференцию HP Future Ready для заказчиков

1 марта 2024 года компания HP Inc. и ее официальный авторизованный партнер в Азербайджане в лице компании Bestcomp Group провели конференцию HP Future Ready. Основной аудиторией этого мероприятия стали корпоративные заказчики Bestcomp Group.

Гостей приветствовал заместитель директора Bestcomp Group Орхан Бадалов, который рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве с компанией HP Inc., а также поделился планами о расширении данного партнерства. Далее слово перешло к региональному менеджеру по продажам HP Inc. Антону Гайникову, который затронул тему перехода большинства предприятий к гибридной схеме работы и выразил удовлетворение темпами развития азербайджанского IT-рынка.

Более детально с деятельностью Bestcomp Group в регионе гостей конференции познакомил директор отдела продаж компании Анар Ханалиев. Особое внимание было уделено партнерству с компанией HP Inc., которая неоднократно отмечала успешную деятельность Bestcomp Group наградами и почетными сертификатами. В частности, азербайджанский интегратор был отмечен наградой «HP Inc. Partner of the Year Among 24 Countries», а высокий уровень экспертизы в компании был удостоен сертификата партнерской программы HP Amplify Power Services. Докладчик также отметил, что портфолио компании включает все линейки продуктов HP Inc., а их гарантия обеспечивается авторизованным сервисным центром.

Продолжило официальную часть мероприятия выступление категорийного менеджера персональных систем HP Inc. Виктора Гунченко, познакомившего аудиторию с основными моментами адаптации портфеля предложений компании к трендам рынка и новым портфолио ноутбуков HP Pro, Elite и Dragonfly на базе процессоров Intel Core 14-го поколения и AMD Ryzen 8000. Отдельно докладчик отметил усовершенствованные возможности этих устройств в области работы с искусственным интеллектом и рассказал о расширении функционала такого инструмента, как HP Smart Sense, оптимизирующего энергопотребление и тепловые характеристики процессора в зависимости от сценариев использования.

Категорийный менеджер по устройствам печати HP Inc.Екатерина Демидова рассказала о новых моделях лазерных и струйных принтеров, а также представила устройства LaserJet Tank, позволяющие осуществлять заправку картриджа тонером всего за 15 секунд. Основной упор в своем выступлении Екатерина сделала на последствиях, к которым может привести использование контрафактных и поддельных расходных материалов. В их число входят не только потенциальная угроза здоровью сотрудников при использовании не оригинальных тонера и чернил, но и угрозы кибербезопасности, связанные с использованием поддельных картриджей с чипами, которые могут стать источником заражения сети предприятия вредоносным ПО.

Категорийный менеджер графических станций Z выступил с презентацией обновлений, которые станут доступны в этой линейке профессиональных устройств в 2024 году, а также рассказал о превосходных возможностях по конфигурации этих компьютеров. В этом году в линейке, в дополнение к моделям на базе процессоров Intel Xeon и Core, появились модели на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Также особое внимание было уделено самой совершенной в мире рабочей станции для работы с искусственным интеллектом Z8 Fury.

Следует отметить, что на время проведения конференции в холле отеля Four Season была развернута демонстрационная зона, где гости мероприятия могли познакомиться с новейшими продуктами и решениями HP Inc.

Последовавшее далее выступление категорийного менеджера HP Inc. Дженка Атая (Cenk Atay), было посвящено знакомству с сервисами компании, которые помогают сотрудникам предприятий работать максимально эффективно в гибридных условиях. Гости мероприятия узнали о возможностях инновационного решения HP Workforce Solution на базе искусственного интеллекта.

Вернувшийся на сцену Виктор Гунченко познакомил собравшихся с портфолио ноутбуков, десктопных компьютеров и устройств «All-in-One» HP Inc., предназначенных для потребительского рынка и которые также стремительно обзаводятся функциями искусственного интеллекта, включая выделенные чипы NPU. Отдельное внимание в презентации было уделено игровым устройствам HP Inc., в линейку которых сегодня входят широко известные модели ноутбуков и игровых станций Omen и Pavilion, а также сравнительно недавно появившаяся в Азербайджане серия устройств Victus. Эти модели рассчитаны на самый широкий спектр пользователей, которые мечтают приобщиться к компьютерным играм, но ищут доступные решения.

И в заключение мероприятия категорийный менеджер по продуктам Poly Халук Сарман (Haluk Sarman) рассказал о возможностях при организации видеоконференций с помощью продуктов этого бренда, недавно ставшего членом семьи HP Inc. Докладчик отметил, что HP Inc. и Poly беспрерывно совершенствуют набор интеллектуальных инструментов для совместной работы, обеспечивая непревзойденный опыт в области аудио и видео.

По завершению официальной части мероприятия участники конференции смогли пообщаться с представителями HP Inc. и Bestcomp Group в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшимся музыкальной и развлекательной программой.