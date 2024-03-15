Intel выпустил процессор Core i9-14900KS с тактовой частотой до 6,2 GHz за $689

Компания Intel представила флагманский 24-ядерный процессор Core i9-14900KS серии Raptor Lake Refresh специально для энтузиастов, который отличается от обычного i9-14900K более высокими частотами и энергопотреблением. Кроме того, рекомендованная цена процессора оказалась ниже, по сравнению с аналогичными моделями прошлых поколений.

У Intel Core i9-14900KS аналогичная с i9-14900K конфигурация: 8 производительных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер. Максимальная тактовая частота в режиме Boost в Core i9-14900KS достигает 6,2 GHz на двух P-ядрах при поддержке технологии Thermal Velocity Boost (когда температура не превышает отметку 70 градусов по Цельсию), что на 200 MHz выше, чем у Core i9-14900K, а TDP при этом увеличен со 125 до 150 Вт. При этом показатель мощности MTP (Maximum Turbo Boost) остался прежним и составляет 253 Вт. Также KS версия на 100 MHz быстрее версии K при работе технологии Turbo Boost Max 3.0. Чип поддерживается материнскими платами с чипсетами Intel Z690 и Z790, и работает с памятью DDR4 или DDR5 (в зависимости от комплектации платы).

По оценкам портала Tom’s Hardware, в играх Core i9-14900KS быстрее i9-14900K только на 1,7%. Для экономных любителей игр AMD Ryzen 7 7800X3D по-прежнему является лучшим выбором — этот процессор в среднем при разрешении 1080p обеспечил на 14% более высокую производительность и стоит более чем на $300 дешевле. Тем не менее, 14900KS отличный процессор для любителей разгона.

Intel Core i9-14900KS уже поступил в продажу по цене $689 — на $10 дешевле модели Core i9-13900KS (Raptor Lake) и на $50 дешевле Core i9-12900KS (Alder Lake).