Samsung представил стирально-сушильные машины AI Ecobubble с поддержкой ИИ

Компания Samsung представила две новые модели стирально-сушильных машин серии AI Ecobubble, которые поддерживают ИИ-функции. По словам производителя, благодаря ИИ-функциям время стирки сокращается до 50%, а также повышается уровень энергоэффективности на 70% в сравнении с обычными решениями. Обе модели обладают вместительностью до 11 кг в режиме стирки и до 7 кг в режиме сушки белья.

Технология AI Ecobubble распознает различные типы ткани и оптимизирует расход моющего средства, превращая его в пузырьки, которые более эффективно проникают в ткань даже в холодной воде. По заверению Samsung, борьба с загрязнениями станет эффективнее на 24%. Благодаря функции QuickDrive при полной загрузке машина может закончить стирку за 39 минут. Это становится возможным за счет более динамичного вращения барабана и дополнительной подачи воды, которая увеличивает объем пены. Для сокращения времени полоскания используется технология под названием Speed Spray.

Для тихой работы в машине используется цифровой инвертор. Он также позволяет снизить потребление энергии. Управлять работой техники можно удаленно при помощи мобильного приложения SmartThings.

Приобрести стиральные машины Samsung AI Ecobubble пока что можно только на индийском рынке. Цена варьируется от $820 до $870. Предусмотрен длительный срок гарантии — 20 лет.