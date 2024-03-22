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22 марта, 2024
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BitTorrent больше не является мировым лидером по исходящему трафику

BitTorrent

Пиринговый (P2P) сетевой протокол BitTorrent утратил свое звание лидера по исходящему трафику. Новые данные, опубликованные канадской компанией по разработке приложений и сетевой аналитики Sandvine, показывают, что с первого места в рейтинге его сместили облачные хранилища, FaceTime, Google и YouTube.

BitTorrent стал мировым лидером еще два десятилетия назад, когда на него приходилась треть всего мирового интернет-трафика. За последние двадцать лет объемы трафика резко выросли, но их категории за это время радикально изменились. Еще в 2004 году, до эпохи Web 2.0, исследования показывали, что на протокол BitTorrent приходились 35 % всего интернет-трафика. В то время обмен файлами через одноранговые сети был основным драйвером трафика, поскольку никакие другие сервисы не потребляли больших объемов на каналах связи.

Доля BitTorrent начала снижаться с развитием таких сервисов как YouTube, Netflix и TikTok. Даже среди пиратов обмен файлами уже не так актуален, как раньше. Большинство пиратских сайтов сегодня основаны на потоковой передаче, и BitTorrent потерял там почти всю свою «долю рынка».

В какой-то момент BitTorrent оставил за собой лидерство лишь в сегменте исходящего трафика: в 2013 году здесь ему все еще принадлежала треть. В последующие годы наметилась тенденция к снижению, и уже два года назад доля протокола снизилась до 10%. Ведущими потребителями входящего трафика сегодня являются платформы потокового видео и соцсети, чья доля составляет более 50%, а в сегменте исходящего трафика популярному файлообменному протоколу принадлежат лишь 4% с показателем в 46 Mb на пользователя. Исследователи считают, что на фоне роста популярности облачных хранилищ доля BitTorrent продолжит снижаться.

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