Nvidia снимает с производства все видеокарты серии GeForce GTX 16

Компания Nvidia закрывает линейку GeForce GTX 16, так как они не поддерживают трассировку лучей и DLSS. Согласно данным, отраженным в дорожной карте производителя, производство видеокарт полностью завершится в первом квартале 2024 года.

Как только оставшиеся запасы GTX 16 закончатся, видеокарты на основе архитектуры Turing больше не будут поставляться партнерам, дистрибьюторам, розничным продавцам и, в конечном итоге, геймерам. С производства будут сняты модели GTX 1660S, 1660, 1650 и 1630. Новые драйверы для них по-прежнему будут выходить. Эти видеокарты также были последними моделями серии GTX, поскольку теперь Nvidia полностью перешла на брендинг RTX.

Предполагается, что оставшиеся запасы GTX 16 будут распроданы в течение от 1 до 3 месяцев.