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22 марта, 2024
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Call of Duty: Warzone Mobile вышла на iOS и Android

Call of Duty: Warzone

Сегодня состоялся релиз мобильной версии Call of Duty: Warzone Mobile — условно-бесплатной «королевской битвы». Игра уже доступна на iOS и Android в большинстве стран мира.

На старте в мобильной Call of Duty: Warzone доступны карты «Верданск» на 120 игроков и «Остров возрождения» на 48 человек, а также многопользовательские арены Shipment, Scrapyard и Shoot House в различных режимах. В мобильной версии будет кросс-прогрессия с Call of Duty: Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone на ПК и консолях. Она в том числе будет распространяться на прокачку оружия и боевой пропуск.

Помимо адаптации под мобильные экраны и управление, Call of Duty: Warzone Mobile поддерживает отдельные геймпады, а также различные настройки графики, интерфейса и приватности.

Разработчики сообщили, что некоторые игроки могут столкнуться с сетевыми багами, но их обещали решить по мере выхода игры в оставшихся странах.

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