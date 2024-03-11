ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 или как в ASUS умножили на 2 основные преимущества вашего ноутбука

Представленный в начале этого года на выставке CES 2024 новейший ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 скоро поступит в продажу в Азербайджане! Линейка ноутбуков ASUS Zenbook DUO считается одной из самых прогрессивных, поскольку именно в ней в 2018 году впервые стала использоваться концепция дополнительного дисплея. Многие пользователи уже успели оценить возможности Zenbook Pro DUO, а теперь этот опыт станет еще богаче благодаря появлению новой модели. Новинка ближе всего к инновационной модели Zenbook Fold с гибким OLED-экраном, но предлагает более широкие возможности на новом уровне. ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 объединяет в себе практически все инновации, доступные на рынке ноутбуков на сегодняшний день. Во-первых, это два сенсорных OLED-дисплея ASUS Lumina с разрешением 3K. Во-вторых, это процессор вплоть до Intel Core Ultra 9 185H с графикой ARC, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 емкостью до 2 TB. Благодаря такому сочетанию, новый Zenbook DUO предлагает характеристики и форм-фактор настоящей мобильной рабочей станции.

Дизайн

При том, что устройство оснащено двумя экранами, новый ASUS Zenbook DUO удивительно компактен. Толщина всего устройства, включая встроенную клавиатуру, не превышает 2 см. Ноутбук выпускается в цвете Inkwell Grey с монограммным логотипом ASUS сверху и простым логотипом Zenbook в углу. В основании устройства имеются резиновые ножки, позволяющие слегка приподнять устройство над столом, а также очень удобная и чрезвычайно прочная подставка, которая скрыта из поля зрения, если она не используется. Ее можно легко расположить так, чтобы вы могли использовать два дисплея в портретной или альбомной ориентациях, регулируя угол наклона в пределах от 40 до 70 градусов, позволяя удобно сориентировать оба экрана. И, конечно же, вы можете просто использовать Zenbook DUO как стандартный ноутбук.

Двойные сенсорные дисплеи являются основной изюминкой ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406. Это OLED-панели ASUS Lumina. Матрицы с разрешением 3K чрезвычайно четкие, яркие, красочные и отзывчивые, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку во всех приложениях. Дисплеи соединены слегка смещенным шарниром, что позволяет хранить между ними клавиатуру. Столь небольшое смещение практически незаметно, когда вы используете устройство в двухэкранном режиме, хотя и ограничивает угол поворота экрана в пределах 180 градусов в отличие от некоторых других ноутбуков с двумя дисплеями.

Над верхним дисплеем расположена инфракрасная камера ASUS AiSense с разрешением FullHD 3DNR (3D Noise Reduction) с датчиком освещенности и цвета. Инфракрасная камера поддерживает функцию Windows Hello для быстрого входа в систему и функцию Adaptive Lock, которая автоматически разблокирует устройство при приближении пользователя. Также используется система трехмерного шумоподавления для веб-камеры при низкой освещенности и отслеживание глаз пользователя. Датчик освещенности автоматически корректирует яркость и цветовую температуру основного дисплея. Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с массивом микрофонов позволяет проводить звонки и видеоконференции в режиме удаленной работы. Над нижним дисплеем расположена кнопка питания, а также светодиоды индикатора зарядки и питания. Под этим же экраном вы найдете специальные контакты POGO для клавиатуры, которые идеально совпадают с контактами на основании клавиатуры. Клавиатура легкая, но удивительно прочная, и может подключаться к Zenbook DUO с помощью контактов POGO или по Bluetooth. В сложенном состоянии между экранами ее удерживают сильные магниты, которые также направляют ее при подключении к контактам POGO. Клавиатура имеет подсветку, ход клавиш составляет 1,4 мм, а большие клавиши имеют небольшие углубления, направляющие кончики пальцев к центру каждой клавиши. Клавиатура получила собственные выключатель питания и порт USB Type C для зарядки. Тачпад ErgoSense занимает почти половину клавиатуры, поддерживает многопальцевые жесты и имеет покрытие, гарантирующее, что вы не увидите пятен от отпечатков пальцев.

ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 получил неплохой набор портов для столь компактного устройства. Слева расположены два порта USB Type-C Thunderbolt 4 и порт USB Type-A, а справа — порт HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Порты Thunderbolt 4 поддерживают подачу питания и предоставляют возможность подключения дополнительных внешних мониторов в случае, если двух OLED-панелей вам будет недостаточно. Что касается беспроводной связи, новый Zenbook DUO оснащен модулями Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2 для поддержки подключения к беспроводной клавиатуре и прочим периферийным устройствам, которые вам могут понадобиться.

Дисплеи, ASUS Pen 2.0 и звук

Теперь давайте посмотрим правде в глаза. Два 14-дюймовых сенсорных OLED-дисплея с разрешением 2880×1800 пикселей ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 просто великолепны! Они поддерживают пиковую яркость до 500 нит, что делает их идеальными для работы в ярко освещенном офисе или даже в кафе, если вы возьмете столик на улице. Цветопередача, включая тот глубокий черный цвет, которым так отличаются OLED-дисплеи, превосходна благодаря 100% охвату цветовой палитры DCI-P3, а также сертификации VESA DisplayHDR 500 True Black. Если же вы хотите расслабиться и посмотреть фильм, то есть поддержка Dolby Vision. Также используются цветовые профили ASUS Tru2Life для повышения качества картинки при просмотре видео. Про частоту обновления 120 Гц мы уже упоминали, но стоит отметить еще и время отклика в 0,2 мс, что может сделать это устройство привлекательным и для тех, кто любит игры. Но сразу отметим, что специально для геймеров у ASUS есть ноутбуки премиального бренда Republic of Gamers (ROG), а ASUS Zenbook DUO идеален для работы с фото- и видеоматериалами, а также для отображения любого мультимедийного контента.

Двойной экран предлагает следующие сценарии использования:

«Обычный ноутбук»: клавиатура размещается на привычном месте поверх нижнего экрана;

«Совместная работа»: ноутбук размещен горизонтально и два экрана развернуты на 180 градусов;

«Настольный компьютер»: два экрана ориентированы вертикально, в режиме ViewMax диагональ объединенной рабочей области экрана составляет 50 см;

«Ноутбук с виртуальной клавиатурой»;

«Два экрана и клавиатура»: экраны располагаются один над другим, угол наклона регулируется подставкой.

Для управления двумя дисплеями предназначено фирменной программное обеспечение ASUS ScreenXpert. Центр управления предоставляет доступ к настройке множества функций, включая яркость, виртуальный ввод, отображение уровня заряда батареи клавиатуры, включение/выключение второго экрана, режим общего доступа, поворот экрана блокировки, микрофон и т.д. На клавиатуре также есть клавиши быстрого доступа, в том числе функциональная клавиша смены задач (F8) для переключения содержимого на верхней и нижней панелях, а также клавиша для отключения второго дисплея, что особенно полезно в случае, когда вам дорога каждая секунда автономной работы. Также есть несколько жестов, которые могут помочь вам в работе с этим устройством. Например, вы можете вызвать виртуальную клавиатуру одновременным нажатием шести пальцев или сенсорную панель нажатием трех пальцев. Вы также можете провести шестью пальцами вниз, чтобы получить доступ к множеству удобных утилит, включая рукописный ввод, панель управления, цифровые клавиши и меню быстрых клавиш для общих команд.

Благодаря таким великолепным сенсорным дисплеям возможность делать заметки или рисовать с помощью цифрового пера стала еще приятнее. В комплект поставки ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 входит ASUS Pen 2.0 с 4096 уровнями чувствительности к нажатию и четырьмя сменными наконечниками в форматах 2H, H, HB и B. Перо работает отлично, его легко заряжать через скрытый порт USB Type-C, который обеспечивает до 140 часов использования при заряде всего за 30 минут. Есть две боковые кнопки, которые действуют как щелчок мышью или стирание в приложениях, а на торце пера также есть кнопка для включения Bluetooth. ASUS Pen 2.0 поддерживает протокол Microsoft Pen (MPP) 2.0, и вы можете использовать панель рукописного ввода с программным обеспечением, переводя ее и вставляя в любое используемое вами приложение. Оно также хорошо работает в Word, Google Docs и Office 365 в Chrome и, конечно же, в MSPaint.

ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 получил сертифицированную Harman Kardon звуковую систему с двумя встроенными динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Динамики расположены по бокам и звучат довольно хорошо. Также существует возможность настройки пространственного звука через приложение Dolby Access.

Аппаратное обеспечение

Процессор Intel Core Ultra 9 185H и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю работу, а твердотельный накопитель M.2 Gen 4 емкостью до 2 ТБ работает достаточно быстро. Отметим, что процессоры Intel Core Ultra 7 и Ultra 9 содержат встроенный ускоритель искусственного интеллекта Intel AI Boost NPU, что обеспечивает более быстрое и эффективное решение задач с алгоритмами искусственного интеллекта без подключения к облачным системам. Кроме того, применение ИИ-ускорителя увеличивает время автономной работы устройства до полутора раз. Intel Core Ultra серии H содержит 16 ядер, а тепловой пакет составляет до 35 W, позволяя увеличивать производительность в ресурсоемких задачах. Сюда же следует добавить возможность быстрой передачи данных через порты Thunderbolt 4. Система стартует очень быстро, также быстро запускаются и такие ресурсоемкие приложения, как Adobe PhotoShop и Premiere. И несмотря на все это, Zenbook DUO остается очень прохладным, так как система охлаждения ASUS IceCool, состоящая из графенового листа, двух тепловых трубок, двух вентиляторов и распределителя тепла, прекрасно справляется со своей задачей. Не услышите вы и шума вентилятора.

Обеспечивая отличную производительность при работе с приложениями, браузерами, просмотре фильмов и т.д., ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 по причине использования графического процессора Intel ARC вряд ли станет выбором профессиональных геймеров. Тем не менее в качестве инструмента для того, чтобы отвлечься от работы, провести несколько часов за не столь требовательными к ресурсам видеокарты играми, использовать это устройство вполне можно.

ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 включает в себя 4-элементную литий-ионную батарею емкостью 75 Вт·ч, а также зарядное устройство USB Type-C мощностью 65 Вт. Время автономной работы Zenbook DUO, по заявлению производителя, может достигать 13,5 часа при использовании одного дисплея и 10,5 часа при использовании двух дисплеев. Зарядное устройство вернет ноутбук к 100% заряда примерно за 2 часа, хотя вы можете зарядиться до 50% примерно за 35-40 минут. Кстати, срок службы батареи был увеличен до 1200 циклов заряда-разряда.

Характеристики ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406:

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU

Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU Графика Intel Arc Graphics Дисплей 14” 16:10 OLED FHD (1920×1080) 60 Гц (опционально – 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%

Защитное стекло Corning Gorilla

Поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия Второй дисплей 14” 16:10 OLED FHD (1920×1080) 60 Гц (опционально – 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%

Защитное стекло Corning Gorilla

Поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-7467 на плате Накопитель SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance Разъемы 2 Thunderbolt 4 USB-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB-A 3.2

1 HDMI 2.1 TMDS

Аудиоразъем 3,5-мм

Разъем питания Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) 2 диапазона 2×2, Bluetooth 5.3

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello Программное обеспечение Фирменные функции MyASUS

ScreenXpert 3.1

Подстройка цветового пространства дисплея под разные задачи:

sRGB, DCI-P3, Display-P3

Диагностика системы

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура ASUS ErgoSense с подсветкой

Ход клавиш 1,4 мм

Тачпад Другое Датчик яркости и цвета

Камера FHD

Аудиосистема harman/kardon

Массив микрофонов

Сертификат надежности по военному стандарту US MIL-STD 810H Батарея и питание До 13,5 ч автономной работы; 75 Втч, 4 ячейки; поддержка Power Delivery 65 Вт. Ускоренная подзарядка (0-60% за 49 мин). Увеличенный в 1,2 раза срок службы батареи Размеры и вес Цвет 313х218х14,6-19,9 мм; 1,35/1,65 кг (без клавиатуры/с клавиатурой)

Серый (Inkwell Gray)

Программное обеспечение

Новый Zenbook DUO не только поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home, но и включает в себя набор дополнительного программного обеспечения, включая пробную версию Office 365 и все приложения Microsoft, которые вам могут понадобиться. Вы также получаете множество фирменных приложений от ASUS, включая MyASUS, которое позволяет отслеживать состояние вашего ноутбука, проводить диагностику, получать обновления и даже пользоваться специальными предложениями. Также есть предустановленные приложения ScreenXpert и GlideX. Первое, как было сказано выше, очень удобно при управлении дисплеями ноутбука, а второе добавляет возможность управления несколькими внешними дисплеями, включая экран вашего смартфона.

Стоит ли покупать?

Великолепные дисплеи и высококачественные внутренние компоненты Zenbook DUO в сочетании с хорошо спроектированной клавиатурой и подставкой представляют собой очень убедительный аргумент для тех, кто хочет выполнять задачи на ходу. Новый процессор Intel Core Ultra 9 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 предлагают хорошую платформу для требовательных к ресурсам приложений. Конечно, есть моменты, которые производитель может улучшить в будущих версиях этого замечательного устройства, например, использовать в нем графический процессор от AMD или NVIDIA. Это было бы выше всяческих похвал. Однако и в нынешнем виде ASUS Zenbook DUO — это победа в области мобильной производительности, и это устройство вполне достойно того, чтобы стать вашим спутником.

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