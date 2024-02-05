ASML показал первый рекламный ролик, полностью снятый ИИ

ASML, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, представил «первый рекламный фильм», созданный искусственным интеллектом.

Ролик ASML называется «Стоя на плечах гигантов» — это отсылка к высказыванию Исаака Ньютона «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Видео было создано с помощью моделей Midjourney и алгоритмов RunwayAI с минимальным вмешательством людей в процесс монтажа и редактирования — сотрудники лишь составляли текстовые подсказки.

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Было использовано 1963 запроса в Midjourney, которые привели к генерации 7852 изображений. Цифровые картинки были отредактированы, а затем отрисованы на более чем 900 компьютерах. Полученные рендеры были обработаны алгоритмами RunwayAI, и общий объем кадров составил 25 957 штук по 1000 Mb на каждый из них.

В ASML отметили, что больше всего трудностей возникло с персонажем Исаака Ньютона. Для создания самой сложной сцены команде операторов потребовалось более 20 попыток, чтобы правильно ее воспроизвести. Модель сгенерировала более 9800 кадров, прежде чем результат посчитали удовлетворительным.

Рекламный ролик не просто демонстрирует продукцию компании, но и подчеркивает роль ИИ в медиаиндустрии и его потенциал в изменении подходов к созданию контента.