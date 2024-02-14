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14 февраля, 2024
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Apple представила ИИ Keyframer, который анимирует статичные изображения

Apple Keyframer

Компания Apple представила инструмент Keyframer на основе искусственного интеллекта, основанный на большой языковой модели (LLM). Нейросеть анимирует статичные изображения по запросу в формате естественного языка.

На данное время существует множество ИИ-генераторов изображений, работающих на основе текстовых описаний, например, Dall-E и Midjourney. Но анимация требует более сложного набора параметров, в том числе продолжительности сцены и координации движения объектов, которые непросто указать в едином описании задачи, поэтому могут потребоваться альтернативные средства, в том числе уточнение команды. Разработчики отмечают, что это удалось достичь в системе Keyframer.

Keyframer создает анимированные иллюстрации из статических двухмерных картинок. Команды обрабатываются нейросетью GPT-4, в качестве исходного изображения используется формат SVG (Scalable Vector Graphic), а на выходе получается анимирующий картинку код CSS. Пользователь может уточнить этот код, отредактировав его вручную или задав дополнительную текстовую команду.

Разработчики Apple продемонстрировали инструмент Keyframer профессиональным дизайнерам по анимации и инженерам и получили положительные отзывы. Они отметили, что подобный инструмент способен сэкономить время, для того, чтобы достичь результата, полученного ИИ, вручную, может уйти несколько часов.

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