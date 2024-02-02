В этом году пользователи увидят результат работы Apple в сфере ИИ

Во ходе квартальной отчетной конференции генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил, что в текущем году раскроет подробности работы компании над искусственным интеллектом. Он отметил, что Apple вкладывает «огромное количество времени и усилий», так как не хочет отставать от лидеров рынка в сфере ИИ.

«Глядя вперед, мы продолжим инвестировать в эту и другие технологии, которые помогут нам сформировать будущее. Это включает в себя и искусственный интеллект, на который мы продолжим тратить огромное количество времени и усилий, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать о проводимой на этом направлении работе позже в этом году», — заявил Тим Кук.

Тим Кук подчеркнул, что для компании работа в сфере искусственного интеллекта и генеративных технологий в частности открывает огромные возможности, но опережать ход событий преждевременными заявлениями на эту тему он не хотел бы. По информации в сети, предстоящий выпуск iOS 18 будет содержать много функций искусственного интеллекта.