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8 февраля, 2024
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Google переименовал чат-бот Bard в Gemini и запустил платную подписку на Gemini Ultra

Bard Gemini

Компания Google официально объявила, что чат-бот Bard теперь будет называется Gemini, так же, как и фирменное семейство моделей искусственного интеллекта. Кроме того, состоялся запуск нового Android-приложения Gemini и более продвинутой платной версии.

Базовая версия чат-бота Gemini работает на базе модели Gemini Pro 1.0 и доступна на более чем 40 языках в более чем 230 странах. Gemini умеет все то же, что и Bard: отвечать на вопросы, генерировать текст и создавать изображения.

Мобильное приложение Gemini станет наиболее доступным вариантом для ознакомления с возможностями ИИ-бота. После установки на Android-устройство ИИ-бот Gemini, помимо прочего, может заменить собой голосового ассистента Google Assistant. Компания отмечает, что пока Gemini поддерживает не все функции Assistant, но вскоре это будет исправлено. Приложение уже доступно в Google Play. На iOS сервис интегрирован в приложение Google. Мобильное приложение Gemini пока доступно только в США и только на английском языке. Со следующей недели география доступности будет постепенно расширяться.

Все ИИ-функции Google Workspace, которые прежде назывались Duet AI, теперь объединились под брендом Gemini. Пользователи по-прежнему могут задействовать их для составления электронных писем, таблиц и выполнения других рабочих задач.

Более продвинутая версия Gemini Advanced на базе языковой модели Gemini Ultra 1.0, как утверждает компания, лучше справляется с написанием программного кода и в целом дает более продвинутые ответы по сравнению с базовой. В будущем Gemini Advanced предложит улучшенные возможности программирования, анализа данных и работы с разными типами контента (текст, фото, аудио, видео).

Gemini Advanced доступен в рамках подписки Google One AI Premium. Первые два месяца — бесплатно, после $19,99 в месяц. Подписка также включает в себя 2 Tb облачного хранилища и другие возможности Google One.

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