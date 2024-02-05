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6 февраля, 2024
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В четвертом квартале объем глобального облачного рынка вырос до $73,7 млрд

Synergy рынка

Аналитическая компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур в четвертом квартале 2023 года. Эксперты отмечают, что отрасль демонстрирует признаки восстановления, а темпы роста затрат значительно поднялись по сравнению с тремя предыдущими кварталами.

По оценкам Synergy, в период с октября по декабрь 2023 года расходы в данном сегменте (включая IaaS, PaaS и хостинговые частные облачные сервисы) составили $73,7 млрд. Это на 20% больше показателя за аналогичный период 2022 года. По сравнению с третьим кварталом 2023 года рынок вырос на $5,6 млрд. В 2023 году в целом объем мирового облачного рынка достиг $270 млрд. Аналитики компании прогнозируют, что в дальнейшем отрасль будет активно развиваться, а годовые затраты в перспективе поднимутся до $500 млрд.

Отмечается, что публичные платформы IaaS и PaaS составляют основную часть рынка, и в четвертом квартале 2023 года по данным направлениям зафиксирован рост на 21%. С географической точки зрения рынок облачных технологий продолжает активно развиваться во всех частях мира. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалась наибольшая динамика: в Индии, Китае, Австралии и Японии рост составил 20% и более в годовом исчислении. США остаются крупнейшим рынком облачных технологий, рост по итогам квартала составил 16%.

Крупный поставщик облачных услуг AWS сохраняет свое лидерство, но его доля несколько снизилась и составляет 31%. Microsoft и Google показали наибольшие темпы роста в годовом исчислении, а их доли по итогам квартала составили соответственно 24% и 11%.

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