Турция разработала лазерное оружие с использованием технологий ИИ

Турецкая военно-промышленная компания Roketsan, специализирующаяся на ракетном вооружении, завершила разработку лазерного оружия ALKA с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил менеджер по передовым системам Roketsan Сейит Тунч. Инновационная система вооружения ALKA была разработана под руководством Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Система вооружения направленной энергии ALKA представляет собой образец продукции, соответствующей эпохе цифровых технологий. Она представляет собой гибридную систему ПВО, которая задействует электромагнитные и лазерные технологии.

Тунч отметил, что необходимость усовершенствовать существующее оружие, в том числе за счет искусственного интеллекта, возникла на фоне последних мировых событий, в частности боевых действий на Украине. По его словам, Турции такое оружие потребуется для противодействия «асимметричным угрозам».

Впервые система ALKA была представлена на оборонной выставке IDEF в Стамбуле в 2019 году. Дальность ее лазерного поражения — 750 м. В основном оружие предназначено для уничтожения беспилотников, а также для дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

Еще одним инновационным продуктом Roketsan является мини-ракета METE – малоразмерный боеприпас с лазерным наведением для воздушных, морских и наземных беспилотников. METE, являющаяся самой маленькой ракетой в мире, имеет калибр 40 мм, длину 50 см.

Тунч добавил, что компания проводит исследования, ориентированные на искусственный интеллект с целью занять лидирующую позицию на мировом рынке, разрабатывая конкурентоспособную, простую в использовании и высокоточную продукцию.